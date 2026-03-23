Trasladado a urgencias del San Pedro un hombre de 60 años tras sufrir un accidente por salida de vía en Santo Domingo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la LR-201, punto kilométrico 2, en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,35 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El conductor herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital San Pedro.