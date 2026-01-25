Trasladan al Hospital de Calahorra a los conductores de dos furgonetas tras colisionar

Archivo - Hospital de Calahorra - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han trasladado, en el día de hoy, al Hospital de Calahorra a los conductores de dos furgonetas tras colisionar en la LR-123 a la altura de Cervera del Río Alhama.

A las las 09:45 horas, efectivos de la Guardia Civil han alertado a SOS RIOJA 112 de un accidente de tráfico, por colisión fronto-lateral de dos furgonetas, en la LR-123, punto kilométrico 22,500, del término municipal de Cervera del Río Alhama.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y a Bomberos del CEIS. Los dos varones, conductores de las furgonetas siniestradas, han sido trasladados en primera instancia al Centro de Salud de Cervera y posteriormente al Hospital de Calahorra.