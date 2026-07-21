Trasladan al hospital a dos personas tras un accidente por salida de vía y posterior vuelco de un coche en Villamediana

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la carretera LR-259, punto kilométrico 1, en el término municipal de Villamediana (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varias personas han alertado del suceso sobre las 14,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos del Servicio Riojano de Salud y se informa al Centro Operativo de Servicios de Guardia Civil.

Finalmente los dos ocupantes del vehículo, que se encontraban fuera de él una vez han llegado los recursos de emergencias, han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño para una valoración.