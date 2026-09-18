Trasladan a 'Los Manzanos' a un ciclista arrollado por un turismo en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras ser arrollado, a las 09,54 horas, por un vehículo en la rotonda de la calle Gran Vía con Marqués de Murrieta de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.