Trasladan a una mujer de 29 años al hospital por intoxicación de humo tras un incendio en su vivienda de Calahorra

Archivo - Bombero del CEIS Rioja - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta pasada madrugada un incendio en el interior de una vivienda de la Avenida Estación de Calahorra (La Rioja). Fruto del humo generado, una mujer de 29 años ha tenido que ser trasladada al hospital de la localidad por intoxicación.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 02,00 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Policía Local, Guardia Civil y Gas Natural.

El incendio ha afectado a la campana extractora de la cocina de la mencionada vivienda.