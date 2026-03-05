Trasladan a Urgencias del San Pedro a un hombre de 55 años tras sufrir un atropello en la N-111, en Albelda

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 55 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un atropello en la N-111, punto kilométrico 316, en el término municipal de Albelda de Iregua.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,30 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, la Empresa de Mantenimiento de Carreteras Villar y se notifica a Guardia Civil.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital. Sobre las 13,40 horas se ha informado del restablecimiento del tráfico en la zona con normalidad.