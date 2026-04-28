Trece especialistas de distintos hospitales de España se forman en la Unidad de Rodilla del San Pedro de Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece especialistas procedentes de Burgos, Vizcaya, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Guipúzcoa y Alicante, han realizado estancias formativas en la Unidad de Rodilla del Hospital Universitario San Pedro, consolidando a este centro como referente en la formación y el intercambio de conocimiento entre profesionales sanitarios.

La consejera de Salud, María Martín, acompañada del gerente del SERIS, Luis Ángel González, y de la gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, ha querido reunirse este martes con los profesionales sanitarios que trabajan en la Unidad de Rodilla, liderada por Jorge Amestoy, para expresar su satisfacción por la calidad de la actividad que desarrollan, subrayando el valor de este tipo de iniciativas formativas.

En palabras de María Martín, "un día más tenemos buenas noticias desde el Servicio Riojano de Salud y en este caso nos referimos a la Unidad de Rodilla, coordinada por el doctor Amestoy, compuesta por gente muy joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero sobre todo grandes profesionales que han conseguido una acreditación por parte de la Asociación Española de Artroscopia y Cirugía de Rodilla".

"Esa acreditación significa el reconocimiento a la formación, asistencia y actividad de excelencia y de alto nivel que realiza esta Unidad", ha destacado la consejera, quien ha subrayado además el "creciente reconocimiento nacional e internacional" de esta Unidad.

"Esto -ha afirmado- no solo está reconocido por esa acreditación, sino también por otros profesionales de hospitales de casi toda la geografía española que han venido aquí y que siguen viniendo al Hospital Universitario San Pedro a formarse con estos profesionales".

Como ha subrayado Martín, "han venido de provincias limítrofes, pero también de lugares tan lejanos como Alicante o Valladolid, y ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, vamos a tener especialistas y profesionales de Perú y de Italia dentro de muy poco".

La Unidad de Rodilla aborda de forma integral la patología de esta articulación en cualquier etapa de la vida. Desde procedimientos de preservación articular, como osteotomías, cirugía ligamentosa, trasplantes meniscales, trasplantes osteocondrales en fresco y tratamiento de la articulación femoropatelar, hasta intervenciones de cirugía protésica, tanto primaria como unicompartimental y de revisión.

En 2025, la Unidad de Rodilla del Hospital Universitario San Pedro fue acreditada como Centro de Formación de la Asociación Española de Artroscopia y Cirugía Articular (AEA). Esta distinción reconoce a los centros con un alto nivel asistencial, docente y científico en el ámbito de la cirugía artroscópica y de rodilla a nivel nacional.

El jefe de la Unidad de Rodilla, el doctor Jorge Amestoy, ha explicado que esta acreditación supone un importante impulso para la proyección docente y asistencial del servicio.

"Esto -ha recalcado- nos da la posibilidad de ser un centro de referencia para que especialistas de otros hospitales, no solo de España, sino también de otras partes de Europa, vengan con nosotros a hacer periodos formativos".

Amestoy ha señalado además que esta actividad formativa está directamente vinculada con el alto nivel de especialización quirúrgica que desarrolla la Unidad.

Así, ha dicho que "realizamos cirugías complejas, no solo a nivel meniscal o de cartílago, sino también de sustitución articular, lo que hace que especialistas de otras zonas quieran venir a formarse con nosotros para luego implementar todas estas técnicas en sus centros de trabajo".

Este reconocimiento avala el compromiso del servicio con la formación de especialistas en el manejo de patologías de elevada complejidad y permite acoger a médicos becados de toda España, a través de los programas oficiales de la Asociación Española de Artroscopia y Cirugía Articular.

FORMACIÓN EN LA UNIDAD.

Las estancias suelen desarrollarse en rotaciones de semanas completas. En algunos casos, las visitas se concentran en dos o tres días centrados en la actividad quirúrgica, mientras que en otros se prolongan durante más tiempo, como el caso de un especialista del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que completó un mes entero de formación.

Además, la Unidad mantiene una previsión de actividad formativa con la llegada de un especialista procedente de Perú y otro del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ambos para estancias de un mes completo. Asimismo, está prevista la incorporación de rotantes europeos vinculados a la sociedad italiana de cirugía de rodilla, que realizarán una estancia de dos semanas.

El perfil de los especialistas que acuden a formarse es variado. En muchos casos se trata de cirujanos con amplia experiencia en cirugía de rodilla que buscan perfeccionar técnicas avanzadas y complejas. En otros casos, llegan profesionales que aún no cuentan con una formación consolidada en este ámbito y desean progresar en su capacitación.

Asimismo, la Unidad acoge programas específicos para residentes de otros hospitales que complementan así su formación especializada.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y FORMATIVA.

Esta Unidad, perteneciente al servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cerró el año 2025 con una destacada actividad asistencial, realizando 446 intervenciones quirúrgicas de rodilla.

"Además de la formación y la investigación, está la actividad asistencial, no solo en consultas, sino también la quirúrgica. El año pasado la Unidad de Rodilla realizó 446 intervenciones, lo que demuestra la intensa labor que desarrollan estos profesionales y su compromiso con una atención sanitaria de excelencia", ha remarcado María Martín.

Asimismo, los integrantes de la Unidad mantuvieron una participación activa en cursos y congresos, donde presentaron ponencias y comunicaciones orales, contribuyendo a la difusión de avances y experiencias clínicas en el ámbito de la cirugía de rodilla.