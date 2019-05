Tren de cercanías, liberalizar la AP-68 y una salida al Cantábrico centran las apuestas de Unidas

Publicado 22/05/2019 12:48:06 CET

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo ha abogado hoy por un tren de cercanías, que reduzca el uso del coche; liberalizar la AP-68 y dotar a la comunidad de una salida al Cantábrico.

Frente a la "infrautilizada" Estación de Tren de Logroño, en palabras de la número uno al Parlamento de La Rioja por esta formación, Raquel Romero, Unidas ha dado a conocer sus propuestas "para mejorar las infraestructuras terrestres, marítimas y aéreas".

Así lo ha explicado la número cinco al Parlamento de La Rioja por Unidas, Joaquín Giró (de Equo), quien, en referencia al mar, ha creído que "necesitamos una salida al Cantábrico", que sería posible con un "eje mediterráneo-cantábrico con alta velocidad". "Pero", ha apostillado, "sin romper el paisaje".

"No se pueden realizar obras faraónicas sin que exista una proyección para toda La Rioja", ha aseverado y, en este sentido, la número dos al Parlamento, Henar Moreno, ha apostillado: "No es alta velocidad, sino velocidad alta, no es necesario la construcción de nuevas vías que romperían nuestro territorio, sino que lo necesario es garantizar unas comunicaciones rápidas".

Por Aire, Giró ha apostado por "un aeropuerto que de servicio a la comunidad". Y ha añadido: "Salir de este aislamiento, con este sistema de obras faraónicas, entre otras cosas liberando la AP-68 de una vez y antes de que finalice el año".

Moreno ha creído que la AP-68 es "el ejemplo de una política, que se aplica no sólo en infraestructuras, basada en subvencionar, con dinero público, a las empresas privadas".

Romero ha insistido, por su parte, en la apuesta de Unidas Podemos por el transporte público colectivo "como contraposición a un modelo individual y contaminante".

"Entendemos que si los transportes públicos en La Rioja fuesen mejores, incluido el tren, y contásemos con un tren de cercanías, cogeríamos menos nuestro coche particular. Viviríamos mejor, sin menos estrés, y con un transporte más ecológico y económico", ha dicho.

Romero ha subrayado su "apuesta por que esta estación que tenemos al fondo no esté infrautilizada. Aquí solo hay un tren a Madrid y tenemos que tirar de coche", ha dicho.

Así, ha indicado: "No sólo tenemos que hacer que las empresas puedan asentarse sino que las personas que viven en el mundo rural tengan cómo desplazarse".