El Tren de la Navidad de Logroño, en marcha este miércoles para recorrer Logroño en familia durante las fiestas

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tren de la Navidad se pondrá en marcha este miércoles, 24 de diciembre, ofreciendo a logroñeses, logroñesas y visitantes la oportunidad de recorrer algunas de las principales calles de la ciudad y disfrutar de una experiencia pensada especialmente para vivirla en familia durante estas fiestas navideñas.

Esta iniciativa, incluida dentro del programa de actividades del Ayuntamiento de Logroño y patrocinada por la empresa 'El Rincón', circulará por las calles de la ciudad los días 24 y 26 de diciembre. El horario será de 11,00 a 14,00 horas ambos días y, además, el 26 de diciembre también funcionará en horario de tarde, de 17,00 a 19,00 horas.

El tren volverá a estar en funcionamiento los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.

El Tren de la Navidad cuenta con una capacidad aproximada de 60 personas por viaje y está concebido como una actividad para disfrutar en familia. La estación principal de salida se ubicará en la Plaza del Ayuntamiento, en Avenida de la Paz.

Desde allí, el recorrido transcurrirá por Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Muro de la Mata, María Zambrano, Gran Vía (rotonda escultura 'El abrazo'), Vara de Rey (rotonda del árbol de Navidad), continuará recto y girará para entrar en Doctores Castroviejo, pasar por Juan XXIII, Calvo Sotelo, Avenida de Colón y, finalmente, regresará por la Avenida de la Paz hasta la estación principal.