Los tres acusados de tráfico de drogas en Logroño cumplirán casi 10 años de prisión frente a los 21 que pedía el Fiscal

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia, a 20 de marzo en Logroño, La Rioja (España). - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal al traficar con drogas en Logroño, se han conformado con penas de cárcel que van desde los 3 años y 2 meses de prisión y los 2 años y 3 meses. En total, los procesados, que se encuentran en prisión, deberán cumplir una pena total de 9 años y 11 meses de cárcel de los más de 21 años que pedía el Fiscal.

Además y según ha informado el TJSR, a modo de indemnización deberán abonar un total de 4.500 euros.

LOS HECHOS

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a una investigación realizada entre los meses de enero y abril de 2025 cuando, tras un discreto seguimiento, las fuerzas policiales practicaron a los acusados un total de 16 aprehensiones de sustancias estupefacientes.

En esos meses, los agentes pudieron detectar cómo al menos en "31 ocasiones" los acusados, J.R.Q., F.A.Q. y J.J.Q, distribuían entre conocidos consumidores diferentes sustancias en la vía pública.

A consecuencia de estos descubrimientos, se solicitó la entrada y registro en los domicilios donde vivían los acusados en los que hallaron utensilios para preparar droga, así como diferentes cantidades de pastillas de éxtasis, cocaína, hachís y cannabis. En uno de los domicilios registrados la droga incautada hubiera tenido un valor en el mercado ilícito de 1.116,97 euros.