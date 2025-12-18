Tres heridos, dos de ellos menores, al chocar un turismo y una moto en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas esta pasada tarde-noche en un accidente de tráfico ocurrido en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,33 horas de este miércoles, varios particulares han dado cuenta a SOS Rioja de la colisión entre un turismo y una moto, en confluencia de la Gran Vía con la Avenida República Argentina de Logroño.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia de este accidente, han resultado heridas tres personas.

La conductora del turismo acude por sus medios a centro sanitario para recibir asistencia médica, mientras que los dos menores que circulaban en moto, una mujer de 17 años y un varón de 16 años, son evacuados en ambulancia al Servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.