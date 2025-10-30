Tres heridos leves tras sufrir un accidente por la salida de vía de un vehículo en la LR-288, en Alfaro

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de un vehículo en la LR-288, punto kilométrico 2,600, en el término municipal de Alfaro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, uno de los ocupantes del coche ha sido el que ha dado aviso del suceso sobre las 08,15 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los tres heridos han sido trasladados al Centro de Salud de Alfaro.