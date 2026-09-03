Tres personas, una de ellas una niña de 3 años, trasladados al San Pedro tras incendiarse su vivienda en Logroño

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos adultos y una niña de 3 años, han tenido que ser trasladados esta pasada noche al Hospital San Pedro de Logroño después de resultar afectados en un incendio ocurrido en su vivienda en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,48 horas de este miércoles, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Luis Barrón, en la localidad de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y Policía Nacional, y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los Bomberos, estos han informado de que el incendio ha afectado al mueble situado sobre la vitrocerámica.

Como consecuencia del fuego, han resultado afectados dos adultos y una niña de 3 años, que han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de la ciudad.