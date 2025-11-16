Tres personas, heridas en la LR-340 en Alesón al salirse su coche de la carretera para esquivar un animal

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas a primera hora de esta tarde, en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Alesón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,59 horas de este domingo, un particular ha alertado a SOS Rioja de una salida de vía de un vehículo, al parecer causada por esquivar a un animal.

El accidente ha sido en la carretera LR-340 punto kilométrico 1 que pertenece al municipio de Alesón.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS y a los Recursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud.

En el vehículo viajaban tres ocupantes que, como consecuencia del accidente, han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de Logroño.