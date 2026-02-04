Tres personas trasladadas al Hospital de Calahorra por intoxicación de gas - TOÑO SOLA

Son miembros de una misma familia de los que el padre ha sido evacuado inconsciente

CALAHORRA (LA RIOJA), 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres miembros de una misma familia han sido trasladados a última hora de la tarde al Hospital de Calahorra al sufrir una intoxicación por gas.

El suceso ha tenido lugar, sobre las 20 horas en el número 12 de la calle Santa Lucía, perpendicular a la calle Arrabal, en el casco antiguo de Calahorra. Al lugar han acudido dotaciones de bomberos del CEIS Rioja con base en Calahorra, Policía Local, Guardia Civil y dos ambulancias del Servicio Riojano de Salud.

Las informaciones que han sido facilitadas por el personal de emergencias hablan de un padre una madre y un hijo afectados por un escape de gas butano. El padre era trasladado inconsciente mientras que la madre e hijo se encontraba conscientes y el hijo también consciente pero mareado.