'El Triángulo De La Vida', Novela De Francisco Mir Ambientada En La Rioja Llega A Su 5ª Edición - AXEL CARDONA

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

'El triángulo de la vida', novela de Francisco Mir ambientada en La Rioja llega a su 5ª edición. El autor ha sido invitado a presentar este jueves en Barcelona esta edición ampliada y estará firmando libros en Portal de L'Eixample y en la Librería Santos Ochoa de la capital condal, coincidiendo con la Fiesta de San Jordi.

La trama de esta novela de suspense discurre por San Millán, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, Casalarreina, Cihuri, Tirgo, Cuzcurrita y Cellorigo que han sido fotografiados para enriquecer esta edición.

Francisco Mir introduce al lector en una ágil aventura de misterio que se desarrolla en el presente siglo y que está basada en un hecho real: la llegada al monasterio de San Millán de la Cogolla en 1482 de la primera copia manuscrita en latín de los libros de Euclides.

Juan, el protagonista, se adentra en este paraje riojano, cuna de la la lengua y Patrimonio de la Humanidad, para descifrar los antiguos tratados matemáticos salvaguardados en la biblioteca, el archivo prohibido (conocido como "el infiernillo") y una sala secreta del claustro que esconde los centenarios pergaminos.

El escritor Francesc Miralles que ha asesorado al autor y seguido la evolución de la novela de Francisco Mir la califica como "sorprendente y fruto de años de recopilación de datos históricos y matemáticos compaginados con su ejercicio profesional como arquitecto técnico y profesor".

Axel Cardona responsable de lasolucioneditorial.com, sello que publica la obra, considera que "Francisco ha logrado conectar con el público a través de una novela que da a conocer otro de los tesoros del Monasterio de San Millán con un entretenido y dinámico recorrido por los parajes de La Rioja".

Además de San Millán, la trama discurre por los parajes de Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, Casalarreina, Cihuri, Tirgo, Cuzcurrita y Cellorigo, que el protagonista debe recorrer a pie mientras es vigilado por una inteligente experta enviada por el Vaticano. Y perseguido por miembros de una hermandad secreta que buscan impedirle a cualquier precio que resuelva y difunda un secreto que inquieta a las altas esferas de Roma.

Esta edición tiene como novedades el formato de tapa dura con sobrecubierta y las espectaculares fotografías de los parajes riojanos por los que discurre la historia, un trepidante thriller inspirado en libros como El Código Da Vinci y El asesinato de Pitágoras.

Seducidos por la historia y por los paisaje riojanos que disfrutan los protagonistas de la novela en su aventura, varios fotógrafos contribuyeron con imágenes que se han añadido en un cuadernillo especial que incluye esta edición. Son ellos Alberto Marín, Javi Nájera, J. Koldobika Arriaga Ronkal, Carmelo Alemán, Marcos Iturriaga, Santiago Burgoa Ricondo y Juan Ceballos.