UAGR alerta de que La Rioja registra ya menos de 4.000 agricultores profesionales y pide "cambios" en políticas agrarias

Tras reunirse con partidos y alcaldes, pide "interlocución" con Gobiernos regional y nacional, sin descartar movilizaciones

UAGR-COAG ha alertado este jueves de la "precaria" situación en la que se encuentra el sector agrario en La Rioja, donde "por primera vez, se registran cifras por debajo de los 4.000 agricultores profesionales", tras haberse perdido del orden de 400 desde el año 2019, como ha afirmado en rueda de prensa el presidente de la central agraria, Óscar Salazar.

Acompañado por el coordinador sindical de la formación, Roberto Ruiz-Clavijo, el dirigente de UAGR-COAG ha llamado a "no perder ni un minuto más" ante esta situación, frente a la que ha reclamado "cambios en las políticas agrarias". Para ello, ha pedido "unidad de acción" entre las diferentes administraciones y el sector.

Salazar ha recordado que la central agraria se ha venido en las últimas semanas reuniéndose con los Grupos políticos del Parlamento regional y con alcaldes de diferentes localidades riojanas -hoy mismo hay previstos encuentros con los regidores de Badarán y de Baños de Río Tobía o con el presidente de la FRM-, con los que se está elaborando un manifiesto conjunto.

El objetivo es "obtener un documento de consenso que se presente a la sociedad riojana y a las instituciones para apoyar a uno de los sectores más importantes de la economía riojana, imprescindible además para mantener la vida económica y social de los pueblos de nuestra comunidad".

Salazar ha valorado las reuniones mantenidas con los Grupos Parlamentarios, "que compartieron nuestro diagnóstico de crisis y se comprometieron a trabajar para buscar soluciones". "Pero no vemos que en el Parlamento estén hablando del sector agrario, con la crisis tan grave que estamos sufriendo, por lo que les pedimos que actúen urgentemente, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias", ha añadido.

Finalmente, el manifiesto que se elabore se prevé entregar tanto al Gobierno regional como al nacional, para lo que reclaman reuniones con la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos; con el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán; y con la delegada del Gobierno Beatriz Arraiz.

Salazar ha apuntado incluso que, a través de COAG, se pretende que llegue hasta el Ministerio. "Somos un sector con un peso muy importante en el PIB de la región, tienen que empezar a pensar en los agricultores, en los ganaderos y también en los pueblos, porque sin nosotros, muchos se están despoblando", ha asegurado.

PETICIONES.

En palabras de Ruiz-Clavijo, "estamos en una grave situación", de la que ha culpado a "las nefastas políticas agrarias que están acabando con las rentas y con las explotaciones". Ha recordado que "hace casi un año, pedimos una mesa de trabajo para abordar la reforma de la PAC, pero ha pasado el tiempo sin hacerse nada".

Como peticiones que se están incluyendo en el manifiesto -aún por cerrar-, el responsable sindical ha apuntado "retomar la Ley de Agricultura de La Rioja, que, con el cambio de Gobierno hace dos años, se aparcó cuando estaba casi en su fase final".

Ha aludido igualmente al Observatorio de Precios; al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, sin la que, a su juicio, "estamos abocados a perder gran parte de las explotaciones agrarias de la comunidad".

Y ha hecho, además, especial hincapié en la "falta de relevo generacional", con una media de unos 60 años en los agricultores profesionales -que dificulta incluso la digitalización-, y en la de mano de obra, para lo que ha considerado que el sector "va a tener agravios" con aspectos como el fichaje electrónico o la reducción de jornada.

Por último, se ha referido a daños de la fauna en los cultivos o, incluso, a sectores históricos de la región "que se están dejando de lado", en lo que ha citado como ejemplo el sector de las hortalizas en Calahorra, "que se ha dejado perder", recordando la propuesta de UAGR de un plan estratégico específico.

MÁS PROBLEMAS Y MOVILIZACIONES.

Salazar ha sumado que, en caso del vino, "un 30 por ciento de su masa vegetal está ya en manos de grandes bodegas, que, a su vez, son de fondos de inversión, que cada vez se están haciendo con más superficie agraria en la región". "¿Hasta dónde están dispuestos a ceder terreno agrario de La Rioja a estos fondos de inversión?", se ha preguntado, llamando a poner freno a esta práctica.

Y, en sus palabras, "no paramos de tener más problemas", como Mercosur o "los aranceles de Trump, que esperamos que no se hagan realidad, porque se repetirá lo ocurrido en otras ocasiones". Ha reclamado, frente a ello, "que la reforma de la PAC cuente con la soberanía alimentaria, que es necesaria y la estamos perdiendo ante productos de terceros países".

También ha apuntado a la situación del lobo, "que nosotros, evidentemente, no queremos que desaparezca, pero, para que no siga habiendo ataques que acaben con el ganado, pedimos su regulación que no se está haciendo".

Una situación general ante la que Salazar ha abogado porque "entre todos, debemos fijar una posición común para intentar revertir todos estos problemas". Para ello, ha considerado imprescindible "tener una interlocución" con las administraciones, "que se nos está negando". "Sin esa interlocución, cómo se va a llegar a acuerdos. Si no se produce, es posible que haya movilizaciones", ha finalizado.