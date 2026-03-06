La UAGR-COAG alerta de que el ataque de Trump a Irán "tendrá repercusión en la maltrecha economía del sector agrario"

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG ha alertado de que "el ataque de Trump a Irán tendrá repercusión en la maltrecha economía del sector agrario", señalando en un comunicado que "esta agresión ilegal ya está provocando el aumento de los insumos que se utilizan en el sector primario para cultivar o criar ganado".

Así, indica la central agraria que "el aumento de costes agravará los problemas de rentabilidad de los agricultores y los ganaderos riojanos", añadiendo que "a los pocos días del inicio de los bombardeos a Irán, y mientras el conflicto se extiende por Oriente Próximo, el miedo y la especulación de los oligopolios que dominan el sector agrario ya está en marcha".

"Mientras se espera el incremento a corto plazo de insumos indispensables para el trabajo agrario, como los fertilizantes o los fitosanitarios, ya se está incrementando exponencialmente el precio del gasóleo agrícola, muy por encima ya del euro el litro, cuando hace unos días apenas alcanzaba los 90 céntimos de euro", afirma.

Esta situación, subraya la UAGR, "no es nueva, ya que desde hace años se observa cómo ante cualquier incidencia internacional (pandemia, guerra en Ucrania...), los especuladores inflan los precios de los productos derivados del petróleo (gasóleo, fertilizantes...), sin desabastecimiento todavía de los mercados y sin esperar a ver la evolución de los acontecimientos".

Pero después, "el descenso de los precios alzados no es tan rápido, sino que bajan muy despacio o permanecen estancados". Para el presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar, "es inaceptable que la politización de todos los acontecimientos la termine pagando el sector agrario".

En un reciente artículo de opinión, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, sostiene que "el campo español no puede seguir siendo el colchón que amortigua la especulación ajena", y añade: "los contratos de suministro de gasóleo agrícola, gas industrial y fertilizantes no funcionan en tiempo real".

"Las grandes distribuidoras y fabricantes trabajan con coberturas, contratos a plazo y stocks comprados semanas o meses antes de la entrega. El gas que se usa hoy para fabricar urea en una planta europea ya estaba contratado antes de que nadie oyera hablar del último episodio bélico en Oriente Próximo", añade.

Y finaliza apuntando que "el gasóleo que llegará esta semana a las cooperativas fue comprado cuando el barril estaba en otro precio. España, además, mantiene reservas estratégicas de petróleo equivalentes a más de noventa días de consumo, tal y como exige la normativa europea".