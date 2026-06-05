UAGR-COAG insta "a aumentar la ayuda a los cultivos hortícolas en la ayuda a la financiación de préstamos riojana"

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, tras reunión en la Consejería, ha presentado varias alegaciones a la propuesta de Orden del Gobierno de La Rioja "por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la financiación en préstamos formalizados por titulares de explotaciones agrarias de La Rioja afectadas por las adversidades climáticas, la incidencia en la sanidad de la producción agraria y la subida del coste de los insumos". Las alegaciones presentadas por el sindicato son las siguientes:

La Unión propone aumentar las exclusiones al requisito de haber registrado un 20% de reducción de ingresos agrarios en el último ejercicio fiscal respecto a la media de los últimos 4 ejercicios a todas las explotaciones que se hayan instalado desde 2021 (jóvenes o no), así como a las explotaciones que en este periodo hayan registrado cambios estructurales significativos.

La organización también propone diferenciar la ayuda en el caso de los cultivos hortícolas (en el borrador incluidos en el apartado genérico de "tierra arable" (300 euro/ha).

"Evidentemente el volumen de hectáreas que cultivan los hortelanos profesionales es muy inferior al que trabajan quienes se dedican a los cultivos extensivos, por lo que la UAGR-COAG propone, tras estudiar varias explotaciones-tipo de hortaliza, y teniendo en cuenta las dimensiones medias de explotaciones profesionales, aumentar el importe de la ayuda a 4000 euro/ha para tierra arable con cultivos hortícolas de los municipios más perjudicados el año pasado por inclemencias meteorológicas (Anexo I) y a 2000 euro/ha para el resto de municipios", indican.

En cuanto a la ganadería, 300 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM), según las equivalencias de las distintas cabañas, desde la Unión se ha detectado que "no están recogidas todas orientaciones ganaderas". Por tanto, solicita que se incluyan las equivalencias referidas a Avícola de carne, Avícola de puesta, Equino y Porcino.

Por último, la UAGR-COAG estima "innecesaria" la obligación de comunicar a la Administración el ser beneficiario de préstamos ICO-SAECA-MAPA, en este caso "se puede dar por comunicada la obtención de otras subvenciones en el momento de la solicitud y presentación de la documentación del préstamo".