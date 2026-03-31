La UAGR-COAG pide al Gobierno riojano que "mueva ficha" y le urge a completar las ayudas estatales por la guerra en Irán

Archivo - Movilización del sector agroganadero - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores de La Rioja (UAGR-COAG) ha urgido hoy al Gobierno de La Rioja a que complemente las ayudas estatales por las consecuencias de la guerra en Irán igual que hizo con la invasión a Ucrania, considerando que "ya es hora de que mueva ficha".

En nota de prensa, ha apuntado que las tensiones provocadas en los mercados tras la agresión ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán "ha provocado un fuerte aumento de los insumos que se utilizan en el sector primario para cultivar o criar ganado".

Esto ha generado, ha indicado, un "incremento de costes que se suma a la ya delicada situación que atravesaban agricultores y ganaderos".

Ante esta situación, y diez días después de conocerse las ayudas estatales anunciadas por el presidente Sánchez, la UAGR "urge" al Gobierno riojano a que complemente dichas "insuficientes" ayudas, como ya se hizo en su momento por la guerra en Ucrania.

AYUDAS INSUFICIENTES

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha incidido en que las ayudas estatales aprobadas para compensar el aumento de costes que sufre el sector agrario "son claramente son insuficientes".

"No solo eso", ha dicho, "sino que además dejan fuera a agricultores y ganaderos profesionales que no usan gasóleo B, como los apicultores (que gastan mucho gasóleo A para viajar a sus colmenas o trasladarlas) o los champiñoneros y ganaderos de intensivo (que gastan mucho gasóleo C para calentar sus instalaciones)".

Diez días después de que Pedro Sánchez anunciara su paquete de ayudas, la UAGR considera que "ya es hora de que el Ejecutivo de La Rioja mueva ficha, al igual que se hizo en su momento con motivo de la guerra en Ucrania".

Así, ha indicado, se lo recordó el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos, Roberto Salinas, a la consejera de Agricultura, en la clausura de su Congreso el pasado sábado.

"Las comunidades autónomas", ha recordado, "recaudais el cuarenta por ciento de los impuestos. Dijo el otro día el presidente Capellán que primero tenían que analizar las ayudas del Gobierno estatal, antes de tomar medidas en La Rioja".

"Pues bien", añadió, "ya están aprobadas en el Congreso, así que, ¿qué va a hacer el Gobierno de La Rioja para paliar los incrementos en los costes del gasóleo y de los fertilizantes que ya estamos sufriendo los agricultores y los ganaderos riojanos?".