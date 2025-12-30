UAGR-COAG propone para 2026 "mejor control y aumento de las sanciones por incumplimiento de la Ley de la Cadena"

Archivo - Recursos de viñedos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG propone para el año 2026 "mejor control y aumento de las sanciones por incumplimiento de la Ley de la Cadena" así como una "compensación económica para los viticultores (como hace País Vasco) y planes estratégicos para la ganadería extensiva y la hortaliza".

Todo tras un año 2025 que, a juicio de la Unión de Agricultores y Ganaderos, "ha vuelto a ser un año horrible para la gran mayoría de los agricultores y ganaderos riojanos, con los principales cultivos sufriendo de nuevo precios por debajo de los costes de producción, a lo que se han sumado graves inclemencias meteorológicas y plagas".

Desde la UAGR-COAG recuerdan que los precios de los insumos que se utilizan en el sector agrario para desarrollar su trabajo han continuado muy altos en 2025, tras la escalada que se inició en 2022 debido a la guerra en Ucrania.

"Y mientras que agricultores y ganaderos han tenido que adelantar más dinero para comprar los bienes necesarios para producir o criar ganado, los precios de venta que han cobrado por sus alimentos o carne han seguido muy por debajo de los costes de producción, en la mayoría de los casos", explican en su balance anual desde la UAGR-COAG.

A juicio de la entidad, todo esto sucede porque continúa sin cumplirse la Ley de la Cadena Alimentaria, por lo que proponen que los controles de oficio para vigilar su cumplimiento sean más eficaces y que se ajusten a la campaña en curso.

En cuanto a las sanciones, la Unión considera que, para que sean verdaderamente disuasorias, "tienen que ser de mayor importe".

Además, ante el envejecimiento del sector agrario riojano y la falta de relevo generacional, la UAGR-COAG propone que se recupere la figura del cese anticipado, la eliminación de las tasas y la retirada de la figura del tutor, que tantos problemas está dando sin conseguirse apenas beneficios.

Para propiciar el aumento de la incorporación de mujeres a la actividad agraria, la Unión propone el fomento de la Titularidad Compartida, beneficios fiscales y la eliminación de tasas.

Respecto a la gestión de las contrataciones de trabajadores para las campañas agrarias, la UAGR recuerda su propuesta de la creación de una red de albergues públicos por toda la región, así como la facilitación de la formación en Riesgos Laborales.

Entrando en las propuestas por sectores, la Unión reclama para los viticultores riojanos las mismas ayudas que reciben sus compañeros de Rioja Alavesa, a los que su administración regional lleva años compensándoles por la reducción de rendimientos, mientras que esta campaña además serán compensados por la pérdida de rentabilidad.

PLAN DE RESCATE PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA

Para los ganaderos, por su parte, el sindicato propone un plan de rescate para la ganadería extensiva, incluyendo ayudas directas para compensar la carga económica y burocrática que las nuevas exigencias sanitarias y de bienestar animal está suponiendo a las explotaciones.

En cuanto al fuego bacteriano que afecta a los fruticultores, la UAGR propone ayudas para que puedan continuar en la actividad, mientras se lleva a cabo la costosa replantación de árboles o fincas completas, así como protocolos más exhaustivos de control del material vegetal que se emplea para que no sea portador de la enfermedad.

La Unión vuelve a reclamar un Plan Estratégico para la hortaliza riojana que ponga en valor las producciones de la ribera y desarrolle todo su potencial. Para ello sugiere dar facilidades para el cultivo en regadío, facilitar al máximo las inversiones, y dedicar fondos para el apoyo técnico y la promoción.

Por último, en el sector del del champiñón la UAGR apuesta por seguir trabajando en el desarrollo del Plan Estratégico en marcha, continuar con las ayudas a la modernización y avanzar en la investigación de tratamientos eficaces contra las plagas que disminuyen gravemente la producción (mole, pelo, mancha...).

Los documentos completos con el balance que hace la UAGR-COAG del año agrario 2025 y las propuestas del sindicato para 2026 pueden consultarse en nuestra web www.uagr.org.