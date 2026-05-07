La UAGR-COAG valora el anuncio de ayudas al sector agrario por el aumento de costes derivado de la guerra en Irán

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Ante el anuncio realizado hoy por el presidente de La Rioja en el Parlamento, la Unión de Agricultores y Ganaderos agradece el esfuerzo del Gobierno regional ante el agravamiento de la situación del sector agrario por el aumento de costes que ha provocado la agresión de EE. UU. e Israel a Irán. Así lo llevaba reclamando la organización desde hace más de un mes, pidiendo que desde La Rioja se complementaran las insuficientes ayudas puestas en marcha por el Gobierno estatal.

"A la espera de estudiar los detalles de la medida, desde la Unión agradecemos el esfuerzo de apoyar con mil euros a los ganaderos y agricultores profesionales, además incluyéndose en la ayuda a apicultores y champiñoneros, olvidados en las ayudas estatales", declara el presidente de la UAGR-COAG, Roberto Salinas.

Ahora bien, desde el sindicato se señala que una "tarifa plana" puede ser injusta, ya que hay subsectores agrarios más perjudicados que otros, al verse más afectados por el aumento de costes: "Hay agricultores que gastan mucho gasóleo para cultivar en extensivo, por ejemplo, así que esperamos que los detalles de la ayuda regional contemplen casos concretos que se hayan visto más afectados por las consecuencias de las agresivas acciones de Trump y Netanyahu contra Irán".