La UAGR confía en que los tractores puedan circular por las autovías A-13 y LO-20 durante la vendimia

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores (UAGR) ha confiado en que los tractores puedan circular por las autovías A-13 y LO-20 durante la vendimia que, en breve, comenzará en la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Ante el inminente inicio de recogida de la uva, la UAGR-COAG ha solicitado que se habilite la normativa necesaria para que los tractores con sus remolques puedan transitar durante las vendimias por la circunvalación de Logroño y la autovía A-13.

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, Óscar Salazar, así se lo ha trasladado a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y al concejal de Interior del ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, para que ambas instituciones habiliten la correspondiente normativa