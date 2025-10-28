UAGR pide reuniones con el sector comercializador, Consejo Regulador y administraciones para abordar situación del vino

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR) ha solicitado una serie de reuniones con el sector comercializador, entre ellos Grupo Rioja, ABC y Bodegas Familiares, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y la administración central y regional para abordar la situación del vino en la región.

Unos encuentros de los que han informado el coordinador sindical, Roberto Ruiz-Clavijo, también vocal en el Consejo, y el presidente del sindicato, Óscar Salazar. Han señalado que, en su propia Comisión del Vino, "hemos puesto encima de la mesa las acciones que vamos a tomar con un sector que, en las últimas campaña, estamos teniendo unos costos de producción que se están elevando año tras año".

Ello, ha conllevado, según ha afirmado Ruiz-Clavijo "una nula rentabilidad para el sector productor". A este tema, ha unido que "campaña tras campaña se han ido aprobando ajustes que realmente no se ajustaban a lo que son los rendimientos de producción", además de "no haberse ajustados cuestiones que afectan al sector comercializador". "Esto quiere decir que siempre los ajustes iban siempre o recaían sobre el sector productor, cosa que lógicamente iba en merma de esa rentabilidad", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que "no hay una rentabilidad para el viticultor, no hay un reparto justo de la cadena de valor; con ello no queremos que, lógicamente, que el estado de cuentas del viticultor sea positivo y sea negativo de la bodega, sino que sea positivo en ambos lados, y cuando haya ajustes en un lado, lo sea también en el otro".

Con esta situación, ha avanzado que "tenemos que sentarnos y poner encima de la mesa qué medidas debemos implantar" que afectan no solo al sector productor, sino al comercializador y a las administraciones. Al Consejo Regulador, ha apuntado que "le pedimos que ofrezca resultados del plan de control establecido en la campaña de vendimia"

Todo ello, porque "vemos que peligra el sector y estamos viendo muchas explotaciones que están ahora mismo ya en bancarrota". De hecho, ha puesto encima de la mesa que la reforma de la PAC "deja excluido al tema del vino y ello va a ser muy perjudicial para el sector".

Sobre si se va a extender la propuesta a que participen otras organizaciones agrarias, Salazar ha indicado que estas deben tener claro que "vamos a defender a todos los viticultores pero hay que tener claro que hay organizaciones que en el tema del vino defienden otras cosas que la unión de agricultores; nosotros defendemos siempre la rentabilidad del sector viticultores, de los agricultores, y otras tienen un carácter camaleónico que diciendo una cosa defienden otra".

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO "PEOR QUE EL AÑO PASADO"

Por otra parte, Salazar ha asegurado que el sector agrícola y ganadero "está todavía peor que el año pasado". "Somos una comunidad pequeña y diversa donde hasta no hace mucho tiempo teníamos prácticamente de todo y donde últimamente no está quedando casi de nada".

En materia ganadera, ha indicado que es un sector "envejecido" donde, por ejemplo en porcino y aviar, éste se encuentra "en manos de corporaciones integradoras", mientras que en ovino "hay que andar unos cuantos pueblos para ver un rebaño", y el vacuno extensivo en la sierra "está desapareciendo".

Sobre la agricultura, ha apuntado que el cereal "tenemos precios de hace 20 años, estando invadidos por el cereal ucraniano, y contando con unos precios ridículos con unos costes de producción altísimos". En frutales, a las peras "se las está llevando por delante el fuego bacteriano, que también está entrando a los manzanos".

De la remolacha, ha apuntado que "está en manos de una multinacional que ha decidido cerrar su fábrica de Miranda", mientras que la patata "la poquita que queda es toda industrial". En el caso de las hortalizas "cuenta con infraestructuras muy antiguas".

Frente a estos problemas que ha expuesto Salazar, La Rioja "está poniendo parches; está intentando tapar goteras mientras se está uniendo el tejado". "Y ese tejado lo que necesita es un proyecto y necesita un rescate total el sector agrario y ganadero", ha añadido.

Para el presidente de la UAGR "hace falta voluntad política", porque además ha puesto en alerta de otra "amenaza" como es la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que "de aprobarse va a cambiar la alimentación por misiles". "No se va a garantizar la alimentación de la población europea, al tiempo que nos echan a mercados exteriores donde no podemos competir de la misma manera que ellos, que, entre otras cuestiones, usan productos que aquí están prohibidos".

Para Salazar la nueva PAC "no es una vuelta de tuerca al sector, sino que es algo más profundo, porque supone la puntilla para acabar con los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea, y por tanto, esto lo terminará pagando la sociedad toda en su conjunto". Ha indicado, para concluir, que a nivel europeo y español, se está mirando posibles movilizaciones y protestar en contra de esta reforma.