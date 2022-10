La UAR anima a la sociedad a participar del 12 al 14 de mayo de 2023 en la prueba solidaria 'Gladiator Race'

El acto de presentación, en Logroño, ha contado con la presencia de algunos padrinos como Carlos Baute o el ex 'Superviviente', Jorge Pérez

La Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil, a través del coronel Javier Molano, ha invitado a la sociedad a participar en la prueba solidaria 'Gladiator Race', que se desarrollará en Logroño del 12 al 14 de mayo de 2023. La finalidad principal de la misma es el apoyo a dos causas solidarias como son la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

La presentación de la prueba se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, y en la misma han participado, entre otras autoridades, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, el presidente del Parlamento, Jesús María García, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza o el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala.

Junto a ellos han subido al escenario patrocinadores del evento, junto a algunos de los padrinos como el cantante venezolano Carlos Baute, el guardia civil y ganador de la edición 2020 de 'Supervivientes', Jorge Pérez, la también miembro de la Benémerita y campeona de Muay Thai, Yohanna Alonso, y los deportistas riojanos Eli Amatríain y Miguel Ferrer.

En la presentación de la prueba, Molano ha aludido a que tiene los "valores" de la Guardia Civil como la "solidaridad" que unida al deporte hará esos días de Logroño algo "grandísimo" para apoyar a dos entidades como FESBAL y la AECC que "ayudan a los demás". Ha asegurado que ese fin de semana la capital será "el templo de la solidaridad".

A continuación ha tomado la palabra el responsable de la prueba Serafín Martínez, que ha señalado que además de las pruebas de élite hay otras más populares donde ha invitado a que todo el mundo las viva. Ha recordado que en alguna de otras competiciones 'Gladiato Race' como la que se celebró en Pontevedra "llegaron a participar un matrimonio de 74 y 71 años".

Tras ellos, ha llegado el turno de las autoridades. El alcalde de Logroño ha destacado que ha agradecido la labor de la Guardia Civil, así como la "solidaridad" de esta prueba que "llenará de vida y de alegría Logroño".

El rector de la UR ha parafraseado un lema que aparece en el folleto de la 'Gladiator Race' que dice que "en la vida no hay obstáculo que no podamos superar", por lo que "si además de nuestro espíritu vamos de la mano de los demás estoy convencido que no hay obstáculo que no superemos".

El presidente del Parlamento ha mostrado "el apoyo de la institución que represento a la UAR", señalando, asimismo, que este evento "será un éxito". Todo ello, porque ha reseñado "el deporte es algo que nos hace mejores personas y si se marida con la solidaridad dignifica a toda la sociedad".

La presidenta del Gobierno, por su parte, ha indicado que "las gracias hay que dársela a la UAR por dejarnos acercarnos a ellos" que "son claves en nuestra protección pero también para copiar sus valores". Ha puesto en valor la "solidaridad" de los riojanos, apostillando que "estoy orgullosa de representaros a todos y todas".

PADRINOS DEL EVENTO

Tras ellos, han intervenido algunos padrinos como el cantante Carlos Baute que ha recordado que quiso ser guardia pero "estuve en el colegio militar pero me pareció complicado". A continuación, ha señalado que "en mi vida uno de los retos personales que tengo es ser buen padre, y no es fácil", siendo el deporte "uno de los valores que inculcamos siempre en casa, porque gracias a ello no se cogen malas costumbres".

Yohanna Alonso, bicampeona de boxeo Muay Thai, ha señalado que comparte los valores de la 'Gladiator Race' porque "son los míos, disciplina, respeto y compañerismo", mientras que el 'exSuperviviente' Jorge Pérez, que ha dicho estar "en su casa" ya que formó durante 7 años parte del GAR, ha llamado a "no perder los valores del deporte y la solidaridad".

Para concluir el atleta riojano, Miguel Ferrer ha señalado "todo es trabajo, constancia y sacrificio" para "combinar familia, trabajo y deporte, sin olvidar la solidaridad de esta prueba", mientras que la jugadora de padel profesional Eli Amatríain ha destacado que "el deporte nos brinda el hecho de aprender a través de la observación", para a continuación, animar a todos a participar en el evento.

El acto de presentación se ha cerrado con los agradecimientos del director de FESBAL, Francisco Greciano, y de la presidenta de la AECC La Rioja, Elena Eguizabal, por contar con las dos entidades para que se llenen de solidaridad, y también con la presencia de patrocinadores como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Banco de Santander, Samaniego, Iberdrola, ADS o Profand.

PRUEBAS Y DEMOSTRACIONES

Este evento deportivo solidario consistirá en la celebración de distintas pruebas deportivas de obstáculos y lúdicas tipo OCR, abiertas a todo tipo de participante, independientemente de su condición física. Asimismo, contará con otras muchas más actividades solidarias y de entretenimiento. El evento tendrá lugar en el Polígono de Experiencias de las Fuerzas Especiales (PEFE), ubicado en Logroño, y perteneciente a la Guardia Civil.

Antes de la presentación del mismo, de 10 a 12 horas, se ha desarrollado una demostración de una prueba deportiva y de entretenimiento Gladiator-Race Kid, con fin lúdico y de entretenimiento, para público infantil y familiar.

Tras la presentación del evento solidario, habido una serie de actividades paralelas, como una muestra de perros policías; empleo de drones; actividades de operaciones especiales; muralismo y juegos infantiles, entre otras, llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil y otras entidades colaboradoras.