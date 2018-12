Ubis cree que Ciudadanos se ha "ganado el derecho a liderar el cambio" en Andalucía

Publicado 03/12/2018 14:24:50 CET

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, ha considerado hoy que esta formación se ha "ganado el derecho a liderar el cambio" en Andalucía "como partido de centro capaz de aportar soluciones".

Ubis, preguntado por los resultados electorales en Andalucía, ha creído que Ciudadanos, en Andalucía, "ha hecho un trabajo maravilloso" porque "ha logrado romper la hegemonía del Partido Socialista".

A su juicio, "hay que aportar soluciones a los andaluces" y éstas las tiene que aporta Ciudadanos.

No obstante, y ante un posible acuerdo en Andalucía con PP, ha creído que "no hay que mirar lo que están haciendo otras comunidades", por lo que no ha creído que pudiese influir en La Rioja.

Así, en esta última comunidad la formación naranja ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos porque "no ha habido rendición de cuentas". "Estamos siguiendo una línea distinta en otras comunidades, por lo que no tiene que condicionar" lo que ocurra en Andalucía en La Rioja, ha afirmado.

Preguntado por la posibilidad de entrar, en Andalucía, en un tripartito con apoyo a Vox, ha dicho que "no conviene entrar a hacer política ficción" y "hay que dejar a los compañeros trabajar".