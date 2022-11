La ucraniana, Anna Dzioubenko, y la Asociación de Feriantes, 'Delantales Soliarios' por su apoyo a los más vulnerables

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cocina Económica de Logroño ha entregado este viernes sus 'Delantales Solidarios 2022' a la ucraniana asentada en Logroño, Anna Dzioubenko, y a la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja por "volcarse de modo extraordinario y generoso" con la entidad y el apoyo que muestran con los más vulnerables.

Así lo han reconocido este viernes en el comedor social de la Cocina Económica que trabaja desde 1894 ofreciendo comida a quienes más lo necesitan pero también apoyo, compañía y comprensión. En un sencillo acto, su presidente, Emilio Carreras, ha querido destacar que, cada año, "celebramos este acto con ilusión, alegría y agradecimiento".

Presidido por la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera, y los patronos de Logroño, la Virgen de la Esperanza y San Bernabé, el presidente ha recordado que desde la Cocina "se sirvieron el pasado y complicado ejercicio debido a la pandemia del coronavirus 86.856 servicios 'alimentando vidas' con la finalidad de que ninguna familia o persona se quede sin comer en nuestra ciudad".

Además, ha recordado, el pasado 26 de septiembre, la Cocina Económica cumplió 128 años de existencia "sin ninguna interrupción en el servicio a pesar, incluso, de la Guerra Civil". Además, se cumplen 26 años del Programa de Atención y Acogida Integral de Personas en Exclusión Social (PAAI), 15 años del centro de Alojamiento Alternativo y del centro social de educación infantil 'Entrepuentes' y 6 años del programa de atención al tercer mundo para alimentar a sus niños.

"IMPLICACIÓN" DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE FERIANTES

Durante la entrega de los 'Delantales Solidarios', la entidad ha querido agradecer la implicación de la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja porque "nunca ha dado la espalda a la sociedad riojana y ha colaborado con entidades benéficas de la comunidad y lo sigue haciendo a pesar del terrible mazazo que supuso el covid".

Así, han expresado: "'Barracas'. Si decimos esta palabra fuera de La Rioja, pocos nos entenderán pero aquí tiene un enorme sentido: el disfrute y la alegría de los más pequeños en las fiestas de las distintas localidades".

Ante ello, se preguntan: "¿Quién de los presentes no ha hecho un esfuerzo para llevar a sus hijos a la feria, quién no ha disfrutado de su alegría?. Desgraciadamente no todos los padres pueden permitírselo y hay niños que no pueden disfrutar de ello pero gracias a la Asociación, las familias, especialmente los niños atendidos por la Cocina Económica en sus centros pueden disfrutar, desde hace cuatro años y como el resto de niños, de un día de diversión y felicidad".

Tras otorgarle su 'Delantal Solidario', el presidente de la Asociación, Fernando Sampedro Salazar, ha agradecido la labor de la Cocina Económica. "Cuando entras aquí, a esta Cocina, ves la buena voluntad. A veces solo sabemos que existe pero una vez aquí ves todo el trabajo".

"En nuestro día a día, estamos a otras cosas, vivimos deprisa y siempre viajando... pero este reconocimiento nos da un empujón para seguir haciendo las cosas e intentar mejorarlas en lo que se pueda".

GUERRA DE UCRANIA Y APOYO A LOS MÁS VULNERABLES

Posteriormente, desde la Cocina Económica han querido hablar sobre Anna Dzioubenko y la situación que vive su país. Ha recordado así que la invasión de Ucrania por parte de Rusia "hizo estallar en todo el mundo una ola de solidaridad, todos queríamos echar una mano. La Rioja y Logroño no fueron ajenos a esta ola y la solidaridad dio un 'do' de pecho extraordinario".

"Anna Dzioubenko, una mujer ucraniana residente en Logroño y con una brillante trayectoria profesional en el mundo de la danza, se encontró ante esta situación y no tuvo dudas. Su prioridad pasó a ser el apoyo a todos aquellos que en su país estaban sufriendo la dureza de la guerra", ha indicado.

Así, enumera, "recogida de alimentos, ropa, organización de almacén, envío de todo lo recogido... todo ello aderezado con la organización de las personas que la ayudaban, sin ningún conocimiento de la materia y pocos apoyos".

Pero los ucranianos que huían de la guerra iban a llegar a España y a Logroño "y había que acompañarles en su viaje hasta nuestra tierra, ayudarles y facilitarles un alojamiento y manutención por lo que Anna también dio un paso al frente en ese ámbito. Sabemos que incluso estuvo a punto de viajar a Polonia para acompañar en autobús a un grupo de ucranianos en su largo viaje hacia un lugar desconocido".

Tras recibir el galardón, una emocionada Anna Dzioubenko ha destacado que está "muy ilusionada" por el reconocimiento porque "la verdad es que estamos a diario haciendo cosas y cada día es más difícil porque las noticias no cambian".

"Los horrores se acumulan y seguimos intentando ayudar". También ha querido destacar el trabajo de la Cocina Económica "por ser tan cercanos y cálidos y por su rápida respuesta en un momento tan difícil".

LABOR SOCIAL DE LA COCINA ECONÓMICA

El acto ha concluido con unas palabras del concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, quien ha reconocido "la labor social que esta entidad realiza en Logroño" y ha destacado "la gran lección de solidaridad que ofrecen las personas premiadas en esta edición".