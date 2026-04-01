La UD Logroñés entrega 2.413 kilos de comida y 5.819,15 euros al Bancode Alimentos de La Rioja

La UD Logroñés entrega 2.413 kilos de comida y 5.819,15 euros al Banco de Alimentos de La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La solidaria campaña lanzada por la UD Logroñés el pasado domingo, día 29 de marzo, en el partido disputado por el equipo blanquirrojo frente al Alavés B, en el que dejaban entrar a los aficionados a Las Gaunas con la donación de 3 kilos de alimentos o 3 euros, invitando al mismo tiempo a los socios a que aportaran su óbolo solidario, ha vuelto a ser un completo éxito.

La entrada al campo Municipal fue de 4.816 espectadores y eso dio como resultado la recogida de 2.413 kilos de alimentos y 5.819,15 euros, (cabe resaltar la aportación de 78 kilos por parte de la plantilla del club vitoriano), que fueron depositados en las entradas abiertas en el reciento municipal para este evento solidario.

El vicepresidente del club, Juan José Guerreros Ibáñez, se ha acercado a la sede del Banco de Alimentos para compartir con su vicepresidente, José Manuel Pascual Salcedo, la satisfacción de poder aportar kilos de alimentos a esta institución que se preocupa de los más necesitados de la sociedad riojana.

Guerreros ha afirmado que en la tarde del pasado domingo "Una vez más nuestra gente probó que, más allá de la pasión por sus colores, está comprometida con la sociedad. Es un orgullo representar a una institución con una masa social implicada y cuya contribución va a ayudar a familias a cubrir sus necesidades, gracias a la gran labor que realiza el Banco de Alimentos de La Rioja".

José Manuel Pascual Salcedo ha agradecido nuevamente esta colaboración desinteresada del club de uno de los padrinos de nuestras Grandes Recogidas, Félix Revuelta, al tiempo que ha manifestado: "Qué fácil es trabajar con entidades solidarias como la Unión Deportiva Logroñés, con la que llevamos muchos años poniendo en marcha esta acción. El deporte volvió a demostrar su lado más bonito para apoyar a los más necesitados de nuestra sociedad. Muchas gracias a este club que es un ejemplo solidario, un espejo en el que el mundo del deporte puede, y debe, mirarse".