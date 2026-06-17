UGT advierte que el Ayuntamiento de Lardero elimina el complemento de disponibilidad para su plantilla tras la nueva RPT

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos La Rioja ha advertido este miércoles de "la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026".

Así, señalan que "la plantilla de la Policía Local de Lardero, a través de sus representantes sindicales, quiere manifestar públicamente su profundo desacuerdo con la gestión realizada por el Ayuntamiento tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

Aunque el documento, aprobado por el Consistorio en octubre de 2025, ha corregido al alza diversos factores organizativos e históricos que se encontraban infravalorados, "su aplicación efectiva en las nóminas correspondientes al mes de mayo de 2026 ha puesto de manifiesto importantes perjuicios para determinados colectivos municipales".

Entre ellos, "destaca especialmente la Policía Local, así como otros servicios que también contaban con sistemas de disponibilidad regulados", afirman.

Con esta decisión, "el Ayuntamiento rompe un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de veinte años, permitiendo garantizar la adecuada cobertura de los servicios municipales pese a contar con una plantilla reducida y mientras continúan sin cubrirse plazas ya creadas y recogidas en la propia estructura de personal municipal".

Hasta ahora, "los agentes disponían de un sistema voluntario mediante el cual aquellos efectivos que así lo decidían permanecían localizables fuera de su jornada ordinaria a cambio de una compensación económica específica".

Sin embargo, con la aplicación de la nueva RPT, "el Consistorio ha eliminado este acuerdo y la posibilidad de renuncia por parte de los trabajadores, sustituyéndolo por el denominado Factor K (dedicación especial e incompatibilidad), cuya valoración económica representa únicamente una cuarta parte de la cuantía que se venía percibiendo por el concepto de disponibilidad".

De esta manera, UGT critica que "el Ayuntamiento está utilizando la implantación de la nueva RPT para reducir costes a costa de los derechos laborales de la plantilla".

En la práctica, "se pretende imponer una disponibilidad permanente y obligatoria por una retribución notablemente inferior a la establecida en el acuerdo vigente, alterando de manera sustancial las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva efectiva ni el debido consenso con los representantes de los trabajadores".

"Una valoración técnica de puestos de trabajo no puede servir como instrumento para encubrir una pérdida retributiva en un aspecto tan sensible como la disponibilidad", afirman.

Y añaden que "sustituir un sistema voluntario por otro obligatorio, reduciendo además la compensación económica en un 75 %, supone un grave perjuicio para los trabajadores y una vulneración de los acuerdos alcanzados durante años de negociación".

Ante esta situación, los representantes de la Policía Local anuncian que "ya están analizando las acciones legales y sindicales que procedan para defender los derechos del colectivo", y "desde UGT apoyaremos cualquier acción que se lleve a cabo".

Asimismo, "exigimos al equipo de Gobierno del Partido Popular una aclaración inmediata y por escrito sobre el alcance, obligaciones y exigencias asociadas al nuevo Factor K".

Del mismo modo, "reclamamos el respeto a los acuerdos laborales actualmente vigentes, la seguridad jurídica en la aplicación de las nóminas y la protección efectiva de derechos fundamentales como la conciliación de la vida personal y familiar, el descanso y la desconexión digital de todos los integrantes de la Policía Local de Lardero".

Por último, desde UGT "criticamos que la situación ya está teniendo consecuencias en el servicio", señalando que "el pasado fin de semana se produjeron dificultades para cubrir un turno, llegando a permanecer un único agente de servicio durante aproximadamente dos horas".

Desde UGT se advierte de que, "si el Ayuntamiento no abre una negociación real y busca soluciones con los representantes sindicales, estos problemas podrían comprometer la cobertura de determinados servicios e incluso provocar que haya franjas horarias sin presencia policial suficiente para atender las necesidades del municipio".