UGT alerta de temperaturas "de más de 30 grados" en la ludoteca de verano del CEE Marqués de Vallejo

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja, a través de su Sindicato de Técnicos de Educación Especial, ha alertado este jueves de "la situación que se está viviendo durante el mes de julio en el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo".

En concreto, en una nota, el sindicato asegura que "los usuarios que participan en la ludoteca de verano y los trabajadores que prestan servicio en ella permanecen durante la jornada en unas condiciones térmicas incompatibles con un entorno seguro".

Según ha podido comprobar UGT, "las aulas superan diariamente los 30 ºC, alcanzándose estas temperaturas incluso con todas las persianas bajadas y con el personal intentando favorecer la ventilación mediante la apertura de puertas y ventanas para generar corrientes de aire".

"Estas medidas, adoptadas por los propios trabajadores para tratar de aliviar el calor, resultan claramente insuficientes ante la ausencia de una climatización adecuada", recalcan.

Y añaden que "los usuarios permanecen la mayor parte de la jornada en estas condiciones, una circunstancia especialmente preocupante al tratarse de un centro de educación especial, donde muchas de las personas atendidas presentan una especial vulnerabilidad frente a las altas temperaturas debido a sus patologías, discapacidades o necesidades de apoyo".

Actualmente, "el centro únicamente dispone de aire acondicionado en el comedor y en un gimnasio, espacio que solo puede ser utilizado por una parte de los usuarios, por lo que la inmensa mayoría desarrolla la ludoteca de verano en aulas sin climatización".

La situación "también afecta gravemente a los trabajadores, que desarrollan la mayor parte de su jornada en aulas sin climatizar y, además, realizan parte de sus actividades en espacios exteriores sometidos a altas temperaturas".

Aducen que "esta combinación incrementa el riesgo para su salud y pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas eficaces que garanticen unas condiciones de trabajo seguras".

UGT considera "inaceptable que, en un contexto de episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos, la Administración siga sin garantizar unas condiciones térmicas adecuadas para usuarios y trabajadores, obligando además al personal a improvisar soluciones como mantener las aulas con las persianas bajadas y buscar corrientes de aire para hacer soportable la jornada".

"A pesar de que UGT Servicios Públicos La Rioja ha trasladado esta situación a la Consejería de Educación y Empleo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni se han adoptado medidas para solucionar el problema", indican.

Recuerdan que "el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija en su Anexo III que, en los locales cerrados donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 ºC, debiendo evitarse condiciones ambientales que supongan un riesgo para la salud de las personas trabajadoras".

Las temperaturas registradas en el centro "superan de forma reiterada esos valores, lo que evidencia la necesidad de que la Administración adopte medidas preventivas de manera urgente".

Por ello, UGT exige a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja "que adopte de forma inmediata las actuaciones necesarias para climatizar las aulas y el resto de espacios donde usuarios y trabajadores desarrollan la ludoteca de verano, garantizando unas condiciones dignas y seguras tanto para la prestación del servicio como para la atención de personas especialmente vulnerables".

UGT Servicios Públicos La Rioja, junto con su Sindicato de Técnicos de Educación Especial, "continuará denunciando esta situación y promoviendo cuantas actuaciones sean necesarias para defender la salud de los trabajadores y el bienestar de los usuarios del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, reclamando una solución definitiva que impida que esta situación vuelva a repetirse".