UGT "amplía su hegemonía" en la Industria, Construcción y el Agro riojanos tras obtener el 52% de la representación

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA "continúa ampliando su hegemonía sindical" en los sectores de Industria, construcción y el agro riojanos que representa, tras obtener el 52% de los representantes legales de los trabajadores en el último cuatrienio computable 2021-2025.

Desde el sindicato recuerdan que "el cómputo de las elecciones sindicales se produce cada ejercicio tomando en consideración los cuatro años anteriores, ya que cada empresa convoca sus comicios en fechas distintas una vez caducado el mandato de cuatro años de sus respectivos representantes".

El proceso, dirigido y regulado por el Gobierno de La Rioja, permite dotar oficialmente a cada organización sindical de su representación de cara a fijar su participación en la negociación colectiva, en los foros de concertación social así como en otros organismos públicos según establece la ley.

En este caso, la Federación ha conseguido incrementar su representación un 5,32% en el último periodo electoral y cuenta ya con 652 representantes, tanto delegados y delegadas de personal como miembros de comités de empresa.

Tras UGT FICA, a 18,5 puntos se sitúa en estos sectores CCOO, que consiguió 233 representantes en el mismo periodo, lo que le otorgan una representatividad sectorial del 33,2%. En tercer lugar y a gran distancia, USO ha conseguido 199 delegados/as y una representación total de 9,75 puntos porcentuales.

"Este dominio sindical no es fruto de la casualidad. La presencia, experiencia y conocimiento que acumula UGT FICA tras años como primera fuerza sindical en los sectores industrial, agrario y de la construcción la convierten en un referente sindical para las personas trabajadoras, que buscan siempre la mejor opción para la defensa de sus derechos", aseguran.

En cualquier caso, la Federación "continúa haciendo del rigor y la fortaleza sindical su seña de identidad en cada uno de los conflictos, siendo este posicionamiento clave en los procesos de negociación".

Así, la Federación "cuenta con representación mayoritaria en los comités de empresa de las principales empresas que operan en La Rioja" como Garnica, Cocatech, IAC, Palacios, Arisa, Sealing Systems, Arluy, TPA, Vegola Ibérica, Bueno Hermanos, Barpimo, Rioverde, Masa, Dica, Arisa, Auxiliar Conservera y un largo etcétera.

Además, "lidera la negociación sindical de convenios colectivos sectoriales tan importantes como el del sector de la construcción, metal, agroalimentario, industria del champiñón, talleres o madera".

Gracias a esta "intensa labor", UGT FICA La Rioja cuenta además "con cerca de 4.500 personas afiliadas al corriente de pago, que sustentan la acción sindical y a la vez confían su representación legal ante la empresa a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores".

La Federación "agradece a todas ellas y a las personas delegadas y miembros de comités su labor fundamental de vigilancia y defensa constante de los derechos y condiciones laborales del resto de compañeros/as en los centros, en una tarea imprescindible y escasamente valorada".

Por ello, UGT FICA "insta a una regulación legal del proceso de Negociación colectiva que permita dotar del respeto y reconocimiento que merecen los negociadores, al tiempo que dote de mayor coherencia económica el peso de esta negociación que actualmente recae únicamente sobre la base afiliativa de los sindicatos mayoritarios pese a que de ella se benefician todas las personas trabajadoras".