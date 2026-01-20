UGT y CCOO se concentran en la estación de trenes en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos. A 20 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba, Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se concentran este martes, a las 12,00 horas, en la estación de trenes en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Han expresado, además, "su más profundo pesar y solidaridad con las víctimas, sus familiares y allegados". Con el apoyo a los trabajadores del sector ferroviario, los sindicatos quieren "rendir un sentido homenaje a quienes han sufrido las consecuencias de este terrible siniestro y mostrar su respaldo a los compañeros y compañeras del sector".