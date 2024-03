UGT se concentra por el último fallecido laboral y dice que las mutuas "son cómplices de que no se cumpla la prevención"

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT se ha concentrado, a las 12,00 horas, para mostrar su solidaridad a la familia y condenar la última muerte en accidente laboral, que se produjo el viernes, en el polígono 'Entrecarreteras' de Haro, y que le costó la vida a un trabajador de la construcción de 38 años. En la misma, se ha señalado a las mutuas "como cómplices de que no se cumpla la prevención".

La protesta ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer 'Sin vida, no hay salario'. Se ha guardado un minuto de silencio en memoria del fallecido, que ha finalizado con aplausos de los asistentes.

Al terminar, el secretario general de UGT-FICA, Juan Carlos Alfaro, ha querido en primer lugar "dar el pésame" a la familia y amigos de fallecido, para a continuación, lamentar que "nos tenemos que seguir concentrando a las puertas del sindicato como sucedió el año pasado, 14 veces, y en lo que va de año tres veces", por los trabajadores fallecidos en accidente laboral.

"Estamos aún esperando la investigación del accidente, pero todo apunta que no había medios de protección individual, ni colectiva por parte del trabajador que estaba subido en el tejado, arreglando el tejado", ha añadido, para a continuación señalar que "es mejor perder una hora y que la obra o el trabajo sea mucho más caro y valga más dinero que perder la vida en un minuto".

Alfaro, además, ha asegurado que "las mutuas son cómplices muchas veces de los accidentes", si bien ha matizado que "no voy a decir que sean cómplices de las muertes, pero sí de que la prevención no se cumpla". Algo que ha explicado en que "intentan ocultar los accidentes leves y graves, pero sobre todo los leves, se intentan ocultar para que cuando hay un ratio de más y más accidentes, la inspección o el Gobierno de La Rioja no haga visitas a las empresas".

El secretario general de UGT-FICA ha lamentado que "no recibimos la investigación del accidente" y si los tenemos "como sindicatos mayoritarios podremos inculcar a nuestros trabajadores, a nuestros afiliados, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras lo que está pasando y valorarlo, aunque tenemos claro que "no se está cumpliendo la ley de prevención".