UGT constata una disminución de la brecha salarial de cinco puntos en La Rioja favorecida por el aumento del SMI

Archivo - UGT señala que la mujere sigue ocupando los cuidados - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha constatado una disminución de la brecha salarial (la diferencia de sueldo entre mujeres y hombres) de cinco puntos en La Rioja favorecida por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha informado hoy su secretaria de Igualdad, Yolanda López.

En rueda de prensa junto a la secretaria de Política Sindical de UGT La Rioja, Isabel Blanco, ha dado a conocer que, según los últimos datos, del año 2023, la Rioja registra una brecha salarial de 14,66 por ciento.

Esto quiere decir que las mujeres riojanas cobran de media un 14,66 por ciento menos que los hombres; una diferencia que es un punto inferior a la brecha registrada en toda España.

"Podríamos decir que las mujeres riojanas trabajamos gratis 33 días al año, o lo que es lo mismo, trabajaremos gratis a partir del 15 de noviembre", ha señalado.

Aún así, este dato es cinco puntos menor a los datos del año anterior; una "buena noticia", ha señalado, "aunque la diferencia salarial continúa siendo muy importante".

Este descenso, ha añadido, ha hecho que La Rioja pase de ser la segunda comunidad con mayor brecha salarial a los puestos de menor brecha salarial de España, sólo mejorada por Canarias, Islas Baleares, Extremadura y País Vasco.

Ha explicado que un descenso "tan acusado" es posible porque "la ganancia media de los salarios de las mujeres ha crecido un 9,2 por ciento en La Rioja frente al 2,8 por ciento de crecimiento experimentado por los hombres".

En este sentido, ha señalado que "avances como la reciente firma, el lunes pasado, del aumento del Salario Mínimo Interprofesional afecta muy especialmente a las mujeres de sectores muy precarizados y con salarios especialmente bajos".

Así, ha visto que la "senda de crecimientos constantes del SMI de los últimos años está favoreciendo por lo tanto la igualdad retributiva entre mujeres y hombres".

No obstante, Blanco ha puesto sobre la mesa que, en La Rioja, la brecha salarial es del 23 por ciento en el caso de hombres y mujeres con nacionalidad extranjera.

Es decir, "8,06 puntos porcentuales por encima de la brecha salarial entre trabajadores de nacionalidad española"; un dato que, además, "está muy por encima de la media nacional".

"Esto es, las mujeres de nacionalidad extranjera soportan una doble discriminación salarial, cronificando aún más su situación en sectores escasamente cualificados y ampliamente precarizados", ha dicho.

Por otro lado, ha insistido en la necesaria "conversión de contratos a tiempo completo de aquellos trabajos a jornada parcial involuntarios, ocupados mayoritariamente por mujeres".

De este modo, ha señalado que "más del 72 por ciento de las mujeres" tiene un contrato parcial "frente al 27 por ciento de hombres". Ha señalado que "trabajan a tiempo parcial por ser esta la única opción que han encontrado para poder" hacerlo.

"No puede ser que el 93 por ciento de las mujeres sean las que se encarguen de los cuidados de niños y adultos frente a sólo un seis por ciento de los hombres. Hay que impulsar medidas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados, unos servicios públicos de calidad y garantizar que la maternidad no penalice las carreras profesionales", ha dicho.