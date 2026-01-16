UGT critica "la falta de avances reales" en la negociación de la nueva Orden de Interinos

Archivo - Alumnos en un colegio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha criticado "la ausencia de avances reales" en la negociación de la nueva Orden de Interinos y considera que el proceso "avanza con una lentitud injustificable, ya que no se están resolviendo algunas de las situaciones más precarias que sufre el profesorado interino en La Rioja".

UGT, a través de una nota de prensa, ha reclamado que la nueva Orden de Interinos "se desarrolle de forma inmediata y que incluya las mejoras que el profesorado merece". Entre ellas, "figuran el cobro del verano, la eliminación de la obligatoriedad de aceptar jornadas parciales, la incorporación al aula antes que el alumnado, la definición clara de las características de los puestos ofertados y la modificación de los apartados de disponibilidad y permanencia en listas".

El sindicato ha reivindicado "la recuperación de derechos perdidos, como el cobro del verano para el profesorado interino, y rechaza que se mantenga la obligación de aceptar contratos con jornadas mínimas". Estas situaciones sitúan a muchos docentes interinos riojanos en un escenario de "contratos de pobreza" que impide desarrollar su trabajo en condiciones dignas.

De este modo, UGT ha criticado "la lentitud en el desarrollo de la nueva Orden y no comparte los argumentos basados en dificultades presupuestarias".

El sindicato considera "inaceptable" que se utilice este argumento mientras se destinan recursos a medidas como el cheque de bachillerato o a la financiación de la educación de 0 a 3 años en el ámbito privado. Además, UGT reclama "la apertura inmediata de negociaciones sobre otras cuestiones que llevan demasiado tiempo pendientes".

Entre ellas, se encuentran el pago de un complemento a los maestros mientras se avanza en su paso al grupo A1; el reconocimiento de las tutorías; la mejora de las condiciones de los equipos directivos, incluidos los de orientación; del profesorado técnico de FP y de los docentes itinerantes; así como la reducción de horas lectivas para dedicar más tiempo a tareas educativas.

UGT también "exige avanzar en la negociación de permisos, licencias y comisiones; la bajada de ratios; el catálogo de puestos de difícil desempeño; la reducción de la carga burocrática del profesorado; la aplicación de los artículos 47 y 48 del EBEP sobre los seis días de libre disposición y el teletrabajo para reuniones; la dotación de personal no docente en los centros; y el aumento de las plantillas, con especial atención a la atención a la diversidad".

Por último, ha lamentado "la falta de respuestas por parte de la Consejería de Educación y reclama soluciones urgentes". La comunidad educativa y la sociedad riojana "necesitan que se resuelvan cuanto antes los problemas que afectan al profesorado y que se desarrollen los acuerdos que siguen pendientes desde hace demasiado tiempo".