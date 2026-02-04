UGT denunciará en los tribunales el incumplimiento de la cláusula de revisión salarial en el Calzado

Archivo - UGT ha decidido denunciar ante los tribunales para "obligar" a la patronal a pagar la cláusula salarial - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha anunciado que denunciará ante los tribunales la negativa de la patronal del calzado a aplicar la cláusula salarial pactada.

En nota de prensa, ha informado de que esta subida se estableció para compensar la desviación real de los precios a la finalización del convenio del sector, cuya vigencia quedó establecida para los años 2022 a 2025.

Así, ha relatado, establecía subidas salariales para cada año (cuatro por ciento para 2022; cuatro por ciento para 2023; 2,5 por ciento para 2024; y dos por ciento para 2025).

Pero, además, el artículo 35 del convenio establece que "al finalizar el periodo de vigencia se revisarán al alza, en su caso, las tablas salariales por la diferencia entre el IPC real acumulado y la subida salarial acumulada en tablas hasta una diferencia máxima del tres por ciento, que se adicionará a las tablas a partir de enero de 2026".

Esto es, ha indicado, establece una revisión salarial plurianual al finalizar el convenio, no superior al tres por ciento, si IPC de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 superaba el 12,5 por ciento de las subidas salariales pactadas.

"Sin embargo", ha afirmado, "pese a que las subidas de estos años arrojan un IPC del 14,5 por ciento, la patronal se niega a aplicar esta revisión, condenando a más de 2.500 personas trabajadoras riojanas del sector a una pérdida salarial evidente".

La "argucia patronal", ha señalado, "pasa por no reconocer la subida de la inflación del 2022, negándose a tomar la habitual cifra del IPC interanual alegando que el convenio se firmó en julio, y por lo tanto sólo debe considerarse la subida desde entonces, pese a que siempre se referencia la anualidad".

En este sentido, de acuerdo con este cálculo, UGT FICA considera que las tablas salariales deberían incrementarse un dos por ciento adicional con efectos de enero de 2026.

Por ello, UGT FICA rechaza la "interpretación torticera del acuerdo legal" y ha informado de que ha decidido "denunciar ante los tribunales el convenio para obligar a la patronal del sector a pagar la cláusula salarial legalmente pactada".

Para el sindicato, la patronal del sector actúa "de forma cortoplacista e irresponsable, puesto que si los salarios no crecen por encima de los precios, la ralentización económica es cuestión de tiempo, ya que no se activará el consumo".

Por ello, UGT FICA llama a la "responsabilidad social y económica" de la patronal para solventar "lo más rápidamente posible" este conflicto.