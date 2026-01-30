UGT dice que el comunicado de 'Euro Seating' "es la mejor muestras del clima de miedo" que soportan los trabajadores

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comunicado emitido este viernes por Euro Seating "es la mejor muestra del clima que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras del centro de Ezcaray", ha asegurado UGT. Un comunicado, dice el sindicato, "encargado por la empresa a las personas que dicen ser representantes legales de los trabajadores pero que, como demuestra, sólo representan los intereses de la empresa".

De hecho, UGT FICA ya "esperaba esta reacción desde hace días" puesto que fueron los propios trabajadores y trabajadoras las que advirtieron a esta Federación de que se les estaba "llevando uno a uno a un cuarto a firmar un documento, sin que hubiera posibilidad de estar acompañados por los delegados de UGT ya que uno permanece de baja -por los motivos ya expresados en la rueda de prensa- y otro se encuentra en días de permiso".

Teniendo en cuenta los antecedentes "sobre las relaciones laborales de la empresa y la forma de actuar de la dirección -que en todo momento ha estado merodeando para conocer qué trabajador se negaba a su rúbrica- los trabajadores no han tenido otra alternativa que firmarlo". De hecho, es el propio sindicato "el que ha recomendado su firma para evitar consecuencias, como ya ha ocurrido anteriormente".

Tanto el delegado que ha actuado una vez más como "brazo ejecutor de esta especie de caza de brujas, como la propia dirección, como las trabajadoras y trabajadores - especialmente los ya despedidos- como muchos vecinos de Ezcaray saben que todo lo relatado por UGT FICA es cierto".

Por ello, UGT FICA "se reafirma una vez más en lo denunciado públicamente, diga lo que diga este intento de lavado de imagen, ejecutado una vez más usando un clima ciertamente coactivo -de uno en uno y en un cuarto-, lo que prueba, una vez más, cuáles son las formas empleadas". De hecho, el sindicato "invita a realizar la misma acción mediante votación secreta, para conocer el respaldo real de la plantilla cuando votan en libertad".

Entretanto, el sindicato ha invitado al delegado "a usar el tiempo que ha perdido en esta caza de brujas a responder a las llamadas de UGT FICA para resolver aspectos como el calendario laboral de la plantilla a la que dice representar, y que seguramente será mucho más útil para ellos que continuar actuando como un apéndice de la empresa".

De igual forma, UGT FICA exige una vez más "el cese inmediato de este clima de coacción y miedo hacia los trabajadores así como la actuación urgente de la Inspección de Trabajo que continúa sin atender 5 de las 6 denuncias presentadas por el sindicato, pese a la gravedad de los episodios a los que hacen referencia".

Por último, el sindicato ha advertido "de que seguirá denunciando con toda la contundencia todas y cada una de las tropelías, coacciones y amenazas de ésta o de cualquier otra empresa que se dedique a imponer en lugar de negociar, a amenazar en lugar de consensuar o a despedir en lugar de acordar cualquier medida".