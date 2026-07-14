UGT exige a Gobierno regional que el aumento de financiación de Dependencia mejore la atención y condiciones laborales - UGT LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de La Rioja ha reclamado al Gobierno regional que el incremento de la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se traduzca en una mejora real de la atención a las personas dependientes y de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

Para ello, esta mañana se ha entregado en la Consejería una carta que se ha remitido a la consejera de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, y a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo.

UGT considera que el aumento de recursos supone una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de cuidados, pero advierte de que ese objetivo solo será posible si la financiación se destina de forma efectiva a reforzar el empleo y la calidad asistencial.

En el escrito, dirigido a las máximas responsables de la política autonómica de servicios sociales y dependencia, UGT Servicios Públicos valora positivamente el incremento de la aportación económica del Estado y la consolidación del SAAD como un derecho subjetivo.

Sin embargo, insiste en que no puede existir un sistema de cuidados de calidad sin empleo de calidad, financiación suficiente, condiciones laborales dignas y mecanismos eficaces que garanticen el correcto destino de los recursos públicos.

Por ello, UGT solicita al Ejecutivo que priorice la utilización de estos nuevos fondos para reducir las listas de espera, agilizando el acceso a las prestaciones y garantizando una atención suficiente y de calidad a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, reclama que una parte importante de la financiación se destine a mejorar las condiciones laborales de las plantillas mediante incrementos salariales, el refuerzo de efectivos, la reducción de la temporalidad y de la parcialidad involuntaria, así como el aumento de la calidad asistencial que reciben las personas usuarias.

UGT también considera imprescindible establecer ratios mínimas de personal homogéneas, con estándares comunes que garanticen tiempos efectivos de atención, la presencia suficiente de profesionales y el refuerzo de perfiles especializados y de enfermería en todos los recursos del sistema.

Entre las propuestas trasladadas al Ejecutivo figura también la puesta en marcha de un Plan de Empleo y Profesionalización 2026-2030 que permita hacer frente al déficit de profesionales mediante formación, acreditación de competencias, carrera profesional, relevo generacional y medidas específicas de prevención de riesgos laborales.

UGT defiende igualmente que la financiación tenga carácter finalista y que, al menos, el 70% de los incrementos destinados a la atención directa se dediquen a costes laborales, garantizando que los recursos públicos repercutan en la mejora del empleo y de la calidad de los servicios.

Además, reclama reforzar una contratación pública socialmente responsable mediante la incorporación de cláusulas sociales obligatorias que aseguren el cumplimiento de los convenios colectivos, la estabilidad en el empleo, la subrogación de las plantillas y la limitación de ofertas económicas temerarias.

UGT Servicios Públicos La Rioja propone también la creación de un Observatorio Autonómico de los Cuidados, con participación sindical, institucional y académica, que permita analizar la evolución del empleo, las necesidades futuras del sistema, la calidad asistencial y el destino de la financiación pública.

Del mismo modo, exige una mayor transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación anual de los fondos recibidos, las listas de espera, las ratios de personal, los costes salariales y el destino efectivo de los recursos.

Asimismo, considera imprescindible impulsar la negociación colectiva sectorial como herramienta esencial para mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad de los cuidados.

Por último, UGT solicita mantener una reunión con la consejera de Salud y Servicios Sociales y con la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores para abordar el destino de los nuevos fondos y establecer mecanismos de seguimiento con participación sindical que permitan comprobar que la inversión pública cumple el objetivo para el que ha sido concebida.

UGT Servicios Públicos La Rioja concluye que la calidad de la atención y la calidad del empleo son dos elementos inseparables y advierte de que sin condiciones laborales dignas no será posible garantizar unos cuidados dignos para las personas dependientes.