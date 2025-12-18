UGT exige responsabilidades ante la violencia que sufren las trabajadoras de la sanidad pública tras últimas agresiones

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha condenado este jueves "con firmeza" la agresión ocurrida en el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, al tiempo que ha denunciado que "este nuevo episodio de violencia es la consecuencia directa de años de falta de medidas eficaces para proteger a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública".

Desde el sindicato apuntan que "no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se repite con demasiada frecuencia y que demuestra que las advertencias del personal y de los sindicatos no han sido atendidas".

Desde el sector de Sanidad de UGT se exige por ello "que se asuman responsabilidades y que se deje de actuar únicamente después de que ocurran los hechos", asegurando que "las agresiones no se evitan con declaraciones de condena, se evitan con planificación, con recursos suficientes y con una apuesta clara por la prevención y la seguridad en los centros sanitarios".

"Las y los trabajadores acuden cada día a su puesto de trabajo con el único objetivo de atender a la ciudadanía, aliviar el sufrimiento y salvar vidas, y lo hacen en un contexto de presión constante, con plantillas ajustadas al límite y con servicios, como las Urgencias, sometidos a una sobrecarga asistencial permanente", añaden.

UGT recuerda que "estas trabajadoras y trabajadores son un pilar esencial de la sanidad pública y que su labor va mucho más allá de la atención sanitaria, ya que garantizan la seguridad, el cuidado y la dignidad de los pacientes incluso en las circunstancias más difíciles".

Sin embargo, recalcan "este trabajo no puede seguir teniendo como contrapartida el miedo, la inseguridad o la exposición constante a agresiones físicas y verbales, la normalización de la violencia en los centros sanitarios es inaceptable y supone un riesgo real para la integridad y la vida de quienes trabajan en ellos, pero también para la calidad de la atención que recibe la ciudadanía".

"Un sistema sanitario que no protege a su personal es un sistema que se debilita y que acaba fallando", dicen desde UGT Servicios Públicos La Rioja.

Así, exige "la adopción inmediata de medidas concretas, entre ellas el refuerzo de plantillas, la mejora de los protocolos de actuación ante situaciones violentas, una presencia de seguridad adecuada y suficiente y una respuesta firme y ejemplar ante cualquier agresión".

"Proteger a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública no es una opción ni una cuestión secundaria, es una obligación institucional y una condición imprescindible para garantizar una sanidad pública de calidad", finalizan por parte del sindicato.