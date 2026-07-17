UGT exige al SERIS que deje de descontar días de vacaciones por disfrutar del permiso parental de 8 semanas

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha exigido este viernes al Servicio Riojano de Salud (SERIS) "que deje de descontar días de vacaciones al personal que disfruta del permiso parental de 8 semanas, después de que el Tribunal Supremo haya aclarado que este permiso debe considerarse tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, genera derecho a vacaciones".

UGT critica que "el SERIS continúa aplicando un criterio contrario a esta doctrina, al entender que durante el disfrute del permiso el contrato queda suspendido y, en consecuencia, reduce los días de vacaciones que corresponden a las trabajadoras y trabajadores que ejercen este derecho de conciliación".

UGT recuerda que "el permiso parental de 8 semanas, aunque actualmente no sea retribuido, constituye un derecho reconocido para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar". Por ello, considera "inadmisible que quienes deciden acogerse a este permiso vean mermados sus derechos laborales con la pérdida de días de vacaciones".

Ante esta situación, UGT ha solicitado al SERIS "la aplicación inmediata de la sentencia 62/2026 del Tribunal Supremo y la modificación de este criterio para que el permiso parental sea tratado conforme a la interpretación fijada por el Alto Tribunal".

UGT Servicios Públicos La Rioja advierte, además, de que "esta práctica tiene un impacto especialmente negativo sobre las mujeres trabajadoras, que siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades de cuidado, por lo que supone un obstáculo añadido al ejercicio efectivo del derecho a la conciliación".

Además, el sindicato pone sus servicios jurídicos "a disposición de las trabajadoras y trabajadores afectados para estudiar cada caso y emprender las actuaciones necesarias en defensa de sus derechos, al tiempo que continuará exigiendo al SERIS el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo y el respeto a los derechos de conciliación de toda la plantilla".

Por último, UGT recuerda que "el reconocimiento de este derecho tiene efectos retroactivos, por lo que las trabajadoras y trabajadores que hayan visto reducidos sus días de vacaciones por disfrutar del permiso parental de ocho semanas pueden reclamar la restitución de ese derecho respecto de los últimos cuatro años".