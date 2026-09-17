UGT gana las elecciones en ARPA Autismo Rioja y crece hasta las 9 delegadas en el Comité

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha ganado las elecciones sindicales celebradas en ARPA Autismo Rioja, logrando los 9 delegadas que integran el comité de empresa y alcanzando así toda la representación sindical de la plantilla.

El resultado supone un crecimiento de la representación de UGT, que hace cuatro años contaba con 8 delegadas y que ahora amplía su presencia hasta las 9 representantes. Este respaldo permite al sindicato continuar durante los próximos cuatro años defendiendo los intereses de las trabajadoras y trabajadores de ARPA Autismo Rioja.

UGT Servicios Públicos La Rioja agradece a toda la plantilla su participación, confianza y respaldo en estas elecciones sindicales. Este resultado refuerza el compromiso del sindicato con las trabajadoras y trabajadores y con la defensa de sus derechos.

Durante los próximos cuatro años, UGT seguirá trabajando por el buen funcionamiento de los centros y, especialmente, por mejorar la seguridad y la salud laboral, impulsando medidas que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para toda la plantilla.

El sindicato continuará defendiendo también la mejora de las condiciones laborales y retributivas, así como el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente las trabajadoras y trabajadores de ARPA Autismo Rioja.