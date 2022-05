UGT insiste en la necesidad de negociar los planes de igualdad en centros de trabajo: "A igual trabajo, igual salario"

De las 164 empresas con más de 50 trabajadores que deberían tener un Plan de Igualdad en La Rioja, solo se han registrado 40

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja celebra este jueves la jornada 'Igualdad Retributiva' dirigida, sobre todo, a los delegados sindicales que están en disposición de negociar los planes de igualdad en sus centros de trabajo o en trámite para ello. Unas jornadas con las que se pretende reivindicar "que a igual trabajo, salario de igual valor".

Unos planes de igualdad que, como han destacado desde UGT, son necesarios que "se negocien y se implanten en las empresas para que se mejoren las condiciones laborales".

Así lo han destacado la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y de UGT La Rioja, Ana Victoria del Vigo. Del Vigo ha reconocido que en las jornadas se tratarán "las herramientas que se han creado por parte del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para valorar esos puestos de trabajo".

Como ha reconocido Cristina Antoñanzas desde la UGT "seguimos apostando por la igualdad real de hombres y mujeres" y para ello "contamos con dos herramientas potentes que, en los últimos años, nos permiten abordar de una vez por todas la igualdad real en el ámbito laboral como son el real decreto 901 y el 902 de planes de igualdad y de registros retributivos".

Por ello, ha explicado, durante la jornada de hoy se va a explicar específicamente los registros retributivos "que son muy importantes" porque permiten a los representantes legales "tener acceso a los salarios que se cobran en las distintas empresas". En este punto, ha concretado, "no queremos saber con nombres y apellidos lo que cobra cada una de las personas pero sí que estos reales decretos nos dan la posibilidad de, diferenciados entre sexos y por categorías profesionales, saber la media y la mediana de las percepciones salariales que hay en una empresa, no solo los salarios base, si no también los complementos".

De esta manera, "hemos negociado con el Ministerio de Trabajo, agentes sociales y empresarios una herramienta que es el registro retributivo que está a disposición de todos en la web del Ministerio y, con esta herramienta, nos da la relación de estos salarios y, si existe esa brecha salarial en las empresas, ver cómo podemos ponerle coto".

Además, Cristina Antoñanzas ha destacado que se abordará la valoración de los puestos de trabajo. Se trata de valorar "lo que se hace más allá del propio desarrollo del trabajo, también en destrezas, la categoría profesional que ocupa y qué formación tiene que tener la persona que ocupe ese puesto de trabajo".

"Como ejemplo -ha dicho- se ve entre las diferencias que existen entre una limpiadora y un cristalero. Generalmente los dos puestos de trabajo utilizan los mismos productos químicos, tienen peligrosidad... pero en los convenios colectivos están clasificados en distintas categorías profesionales y un cristalero cobra más que una limpiadora". Por ello, "hay que empezar a abordarlo por los planes de igualdad y también con las clasificaciones profesionales de los convenios colectivos para que se pague igual salario para trabajos de igual valor".

En este punto, ha lamentado, "hace muchos años que no se abordan las categorías profesionales de los convenios colectivos pero es hacia donde tenemos que ir".

ÁMBITO DE LOS CUIDADOS

También se ha referido a las diferencias que existen en el ámbito de los cuidando poniendo énfasis en el convenio de residencias de esta ccaa "que lleva años sin renovarse" y "donde la patronal dice que no puede pagar decentemente a las trabajadoras de este sector". Ante ello, ha explicado, "si antes tanto salíamos a aplaudir a los balcones para apoyar a este sector que tanto sufrió durante la pandemia, ahora estos empresarios deben dejar de ver el cuidado como un negocio y el Gobierno de La Rioja debería poner cartas en el asunto".

Además, "tenemos que abordar toda la negociación como el convenio de dependencia y que se valore realmente el trabajo que se hace porque, casualmente, siempre se valora menos el trabajo de las mujeres".

Así las cosas ha insistido en la importancia de estos dos reales decretos que son herramientas fundamentales para saber lo que ocurre en las empresas y no solo quedarnos con ese diagnóstico si no "ponerles remedio con cláusulas que vayan mejorando para alcanzar de una vez por todas la igualdad real en el ámbito laboral".

Finalmente, y con respecto a los planes de igualdad, la vicesecretaria general de UGT ha recordado que en La Rioja hay alrededor de 164 empresas que tienen la obligación -desde el pasado 7 de marzo- de contar con un plan de igualdad por tener más de 50 trabajadores. De esas 164, solo hay 40 porque "las empresas no se han tomado en serio la igualdad, realizarlos cuesta dinero, y la inspección de trabajo no eleva actas de sanción para aquellas que no la tienen".