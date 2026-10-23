UGT lamenta el "caos organizativo" en el San Pedro por coincidir traslados y movilidad de enfermeras y TCAEs

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LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha lamentado "la falta de previsión del SERIS en la organización de los procesos de movilidad interna, traslados y toma de posesión de la última OPE de enfermeras en el Hospital San Pedro".

Desde el sindicato "reclamamos al SERIS responsabilidades por la coincidencia de estos procesos, cuando anteriormente eran procesos no coincidentes en el tiempo y que se realizaban de forma consecutiva".

En el caso de enfermeras, se ha producido un movimiento de más de 90 profesionales en el proceso de traslados y de más de 100 con motivo de la OPE y muchas otras en el proceso de movilidad. Estos cambios "han alterado la composición de los equipos de trabajo en numerosos servicios, donde en algunos casos coincide un porcentaje importante de enfermeras que no conocen su funcionamiento y organización, incluso varias en el mismo turno".

A esta situación se suma "el caos generado por los procesos de movilidad interna y traslados de TCAEs, que también han provocado cambios en las plantillas y dificultades organizativas".

UGT destaca "la profesionalidad y la formación de los equipos de enfermería, pero recuerda que cada servicio tiene sus propios protocolos, procedimientos y necesidades asistenciales".

Por ello, "considera imprescindible planificar adecuadamente las incorporaciones para que las profesionales puedan adaptarse a sus nuevos puestos y prestar una atención segura y de calidad". La coordinación de los equipos y el conocimiento de los procedimientos específicos de cada servicio "son fundamentales para garantizar una asistencia sanitaria adecuada, algo que es responsabilidad de la Dirección de Enfermería".

A esta situación "se suma la incertidumbre que sufren las propias trabajadoras". En muchos casos, las enfermeras y TCAEs han conocido su nuevo destino de un día para otro e incluso al llegar al inicio de su turno, lo que dificulta la conciliación.

Además, estos cambios "se producen en un contexto de sobrecarga de trabajo para las plantillas habituales, que deben afrontar el estrés derivado de unas cargas asistenciales excesivas y adaptarse a una reorganización que no se ha gestionado con la previsión necesaria".

Por último, UGT considera que esta situación "podría haberse evitado con una planificación adecuada y una organización escalonada de los procesos".