UGT lamenta el fallecimiento en accidente laboral de un transportista de San Adrián y convoca un minuto de silencio

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja lamenta el fallecimiento en accidente laboral de un trabajador de San Adrián que abastecía de tuberías las obras de modernización de los regadíos que se están desarrollando en el canal de la margen izquierda del río Najerilla y que afectan a varios municipios.

Al parecer, según informa el sindicato, el trabajador fallecido era un transportista que perdió la vida tras ser golpeado por uno de los tubos que se desprendieron del camión y que iban a ser empleados en la obra situada en término municipal de Azofra.

El accidente tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, si bien, el trabajador permanecía en estado grave hasta su fallecimiento.

Como es habitual y a la espera de los resultados de la investigación, UGT La Rioja convoca este jueves un minuto de silencio en la puerta de su sede de Logroño, a las 12 horas, para lamentar este nuevo accidente laboral.

Tras esta nueva muerte, son ya 8 los accidentes laborales mortales ocurridos este año en La Rioja. Además, recuerda que queda por determinar si el fallecimiento de otro trabajador el día 2 de diciembre se considera o no accidente laboral in itinere por la autoridad pertinente.