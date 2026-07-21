UGT lamenta que "el SERIS se niega a costear las gafas que un paciente rompió a una trabajadora durante una agresión"

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LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha lamentado este martes que "el Servicio Riojano de Salud (SERIS) se niega a asumir el coste de las gafas que un paciente rompió a una Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de la Planta de Psiquiatría del Hospital San Pedro mientras desempeñaba su trabajo".

Para UGT "es inadmisible que, además de sufrir una agresión durante su jornada laboral, la profesional haya tenido que pagar de su propio bolsillo unas nuevas gafas, imprescindibles para desarrollar su actividad asistencial".

Los hechos ocurrieron "mientras la trabajadora realizaba sus funciones habituales en la unidad, cuando un paciente ingresado por un cuadro de heteroagresividad, con un importante déficit cognitivo y de gran corpulencia, se abalanzó sobre ella por la espalda y le arrancó las gafas, rompiéndolas antes de que ella, el familiar que lo acompañaba o el resto del personal pudieran reaccionar".

UGT explica que "el riesgo era conocido, ya que la familia del paciente había advertido previamente de su fijación por romper gafas y, durante ese mismo ingreso, ya había destrozado las de otro paciente y las de otra profesional de la unidad".

Pese a ello, "el incidente se produjo mientras la TCAE transitaba por el pasillo para atender a los pacientes y realizar tareas propias de su puesto de trabajo".

Explica el sindicato que "la profesional, con una miopía de alta graduación, no puede desempeñar su labor sin gafas, por lo que se vio obligada a adquirir unas nuevas con su propio dinero para poder continuar trabajando".

Además, "el paciente continúa ingresando de forma recurrente en la unidad, lo que obliga a la trabajadora a seguir atendiéndolo e incluso a participar en contenciones mecánicas con el temor de volver a sufrir una situación similar".

UGT considera "inaceptable que el personal sanitario tenga que asumir las consecuencias económicas de los daños materiales sufridos durante el desempeño de su trabajo, especialmente cuando estos se producen como consecuencia directa de una agresión".

Reclama al SERIS "que rectifique su decisión y se haga cargo del coste de unas gafas cuya rotura se produjo exclusivamente mientras la profesional prestaba asistencia sanitaria".

Por último, UGT insta al SERIS "no solo a que asuma los daños ocasionados en estos casos, sino también que refuerce las medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de quienes trabajan cada día atendiendo a pacientes especialmente complejos".