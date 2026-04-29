UGT lanza una guía del Bienestar Docente para detectar riesgos psicosociales en los centros educativos

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LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde UGT Servicios Públicos presentamos la Guía de Bienestar Docente: Prevención, Diagnóstico y Protocolos de Riesgos Psicosociales. UGT Servicios Públicos recuerda que los centros educativos son centros de trabajo, y que deben cumplir estrictamente con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, algo que, a nuestro juicio, no se está garantizando en el ámbito educativo.

UGT denuncia que los centros educativos presentan carencias estructurales que sitúan a los profesionales en una situación de vulnerabilidad, en un contexto en el que el bienestar físico y mental del profesorado sigue dependiendo de procedimientos administrativos lentos y de un marco normativo que no se ha adaptado a la realidad actual de las aulas.

Recordamos a la Administración que un aula es, ante todo, un puesto de trabajo y que la salud del profesorado es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cualquier trámite. En este contexto, la guía que presentamos no es un documento teórico, sino una herramienta práctica dirigida al profesorado.

Incluye un test rápido de detección de estrés, pautas para identificar señales de alerta a nivel físico, emocional y conductual, y orientaciones claras sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo. El documento también incorpora un protocolo legal detallado que explica cómo comunicar un riesgo laboral, cómo solicitar una evaluación de riesgos psicosociales o cómo iniciar los trámites necesarios para que una dolencia sea reconocida como contingencia profesional y no como enfermedad común.

Además, recoge medidas concretas de prevención en el día a día, especialmente en ámbitos como la desconexión digital, la organización del trabajo o la protección del tiempo de descanso. Actualización del catálogo de enfermedades profesionales.

Junto a la presentación de la guía, desde UGT Servicios Públicos reclamamos la modificación urgente del catálogo de enfermedades profesionales para que se incluyan de forma explícita patologías que hoy siguen sin reconocimiento adecuado en el ámbito educativo.

Entre ellas, han señalado patologías psicosociales, como el estrés crónico, la ansiedad y el síndrome del trabajador quemado (burnout), que responden a condiciones estructurales del sistema y no a situaciones individuales. Además, patologías de la voz, derivadas del uso intensivo en el aula, para las que pedimos un reconocimiento efectivo como contingencia profesional, eliminando las trabas burocráticas actuales.

El sindicato ha insistido en que "muchas de estas dolencias forman parte de la realidad diaria del profesorado y, sin embargo, siguen sin tener el encaje legal que les corresponde dentro del sistema de protección laboral".

UGT considera que la normativa de prevención de riesgos laborales, con más de tres décadas de vigencia, "resulta insuficiente para responder a la complejidad del entorno educativo actual, que ha evolucionado de forma acelerada hacia un modelo mucho más exigente en términos organizativos, tecnológicos y sociales".

Desde UGT Servicios Públicos "defendemos que la prevención en el ámbito educativo debe actualizarse y articularse en torno a cuatro ejes fundamentales, como con la prioridad a la salud mental, con una evaluación real de los factores psicosociales en cada centro y actuaciones sobre el origen del problema, como las ratios elevadas, la carga burocrática o la falta de recursos".

Además, el "derecho efectivo a la desconexión digital, con una regulación clara que evite la disponibilidad permanente fuera del horario laboral; la adaptación a la emergencia climática, mediante inversiones en climatización y protocolos ante situaciones de calor extremo u otros fenómenos adversos; e integración de la perspectiva de género, en un sector altamente feminizado, teniendo en cuenta la carga laboral y la realidad social de las trabajadoras".

Para UGT Servicios Públicos, una enseñanza de calidad "solo es posible en centros de trabajo seguros y saludables, con una protección legal que reconozca las enfermedades profesionales del siglo XXI y que sitúe la salud del profesorado en el centro del sistema".