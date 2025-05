UGT reclama 'No a las altas indebidas' con una concentración ante la Inspección Médica de La Rioja

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT de La Rioja ha reclamado este jueves, con una concentración ante la sede en Logroño de la Inspección Médica en la comunidad, un 'No a las altas indebidas'.

Como ha reseñado durante este acto el secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge, "nos hemos concentrado aquí hoy ante la Inspección Médica en línea de las manifestaciones que iniciamos a finales del pasado año ante las mutuas bajo el lema'No a las altas indebidas'".

Estas manifestaciones, ha recordado, "las iniciamos porque detectamos un incremento considerable en los procesos judiciales que los trabajadores y trabajadoras han impuesto ante las mutuas".

"¿Por qué nos concentramos hoy aquí ante la Inspección Médica? Porque la consideramos cómplice y responsable de esta situación. Las mutuas son entidades colaboradoras de la seguridad social, por lo tanto, hacen lo que el instituto les manda. Por eso creemos que la Inspección Médica no está actuando correctamente en una mala praxis a la hora de tratar las incapacidades temporales", ha dicho.

Ha afirmado Jorge que "se están presionando a los médicos de atención primaria para que reduzcan los periodos de incapacidad y están mandando a trabajar a la gente sin estar plenamente recuperada", a lo que ha añadido que "también hay un dato muy curioso que el 90% de las propuestas de incapacidad permanente son denegadas de forma sistemática".

En sus palabras, "la forma de actuar de la Inspección es muy clara: los trabajadores que por motivos de colapso dentro del sistema del Aervicio Riojano de Salud no son tratados a tiempo de una dolencia, una lesión o una enfermedad y agotan el periodo máximo de prestación, la Inspección Médica siempre hace lo mismo: se le concede una prórroga a ese periodo, se le propone una propuesta de incapacidad permanente y en 5 ó 10 días el trabajador recibe la solución denegándole esa incapacidad permanente".

Por eso, "entendemos que la Inspección Médica no está haciendo bien su trabajo, está utilizando criterios administrativos y económicos en lugar de criterios médicos", considerando en este sentido que "es curioso que el 75% de los procesos judiciales que interponen los trabajadores ante la Inspección Médica y ante el Trabajo Social son a favor de los trabajadores".

"No tiene mucho sentido por qué la Inspección Médica está actuando así", ha señalado el responsable sindical, quien ha incidido en que, como consecuencias de esto, "primero están obligando a los trabajadores que no están recuperados, que no se han recuperado sus lesiones, a interponer esas demandas, que son muy largas, hay un tiempo de demora de año, año y medio, durane el que los trabajadores y las trabajadoras están en una situación terrible, de incertidumbre, de inseguridad, incluso de daño moral y a veces psicológico".

Y, además, "tienen que hacer un desembolso porque tienen que recurrir a médicos forenses para la realización de informes médicos para indicar cuál es el estado de salud", para que "luego llega el trago más duro que es la reincorporación a su puesto de trabajo porque tarde o temprano tienen que volver a reincorporarse a su puesto de trabajo".

"Incluso aunque pasen por el servicio de prevención de la empresa, que va a mandar unas medidas adaptativas a su puesto de trabajo, o van a poner limitaciones a sus trabajadores y trabajadoras que no están plenamente recuperados, sabemos que muchas veces las empresas no cumplen esas recomendaciones ni esas medidas. Hasta hay casos muy extremos en que es el trabajador o la trabajadora la que pide la baja voluntaria de la empresa. Eso no lo podemos consentir", ha reseñado.

José Antonio de Jorge ha calificado como "un dato más grave relacionado con todo esto que si un trabajador vuelve a su puesto de trabajo sin una recuperación plena y todavía no está completamente recuperado, seguramente acabará sufriendo un accidente laboral grave, los datos así nos lo están diciendo".

Así, ha recalcado que "en el primer trimestre de este año el índice de sanidad en La Rioja ha vuelto a crecer, y sobre todo en los accidentes laborales graves, volvemos a estar en la cabeza de esta lista tan lamentable".

Por eso desde UGT "venimos aquí a exigir a la Inspección Médica, primero, que cuando un trabajador acuda a una revisión médica que está en un proceso de incapacidad, largo, complicado, se le trate con respeto y con dignidad, que no es el caso, se les trata muchas veces como si fuesen ganado y eso es algo intolerable, queremos que se les escuche, porque en realidad son personas que están padeciendo una enfermedad, una lesión, y tienen que que se les trate como cualquier otro enfermo".

"Y segundo, que si hay que mandar a la gente a trabajar, que se mande con garantías. No se puede mandar a las personas trabajadoras a su puesto de trabajo si no están plenamente recuperadas. Eso es beneficioso para todos. Si un trabajador o trabajadora vuelve a su puesto de trabajo con garantías plenamente recuperadas, va a trabajar mejor, va a producir más, las empresas van a mejorar su cuenta de resultados, se van a reducir los costes en prestaciones de IT, y por supuesto no habrá costes judiciales porque los casos irán disminuyendo. Y por eso vamos a seguir con estas movilizaciones y vamos a seguir al grito de 'No a las altas, indebidas'", ha finalizado.