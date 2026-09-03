UGT reclama "la reducción de la carga lectiva del profesorado riojano de cara al nuevo curso escolar"

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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja reclama a la Consejería de Educación que "el nuevo curso escolar venga acompañado de una reducción de la carga lectiva del profesorado, el reconocimiento de días de libre disposición en igualdad de condiciones con el resto del personal funcionario y una reducción de las ratios de alumnado por aula".

El sindicato considera que reducir las horas lectivas debe ser una de las prioridades de la Consejería de Educación. Disponer de más tiempo fuera del aula permitiría al profesorado preparar mejor sus clases, reforzar la coordinación entre docentes, mejorar la acción tutorial, atender de forma más individualizada al alumnado y dedicar más tiempo a su formación permanente. Además, permitiría afrontar con mayores garantías la creciente diversidad de necesidades que existe actualmente en los centros.

En este sentido, UGT "incide en la necesidad de reconocer y poner en valor la acción tutorial y el trabajo que desarrollan las direcciones de los centros, las jefaturas de estudios y el resto del profesorado que asume tareas de responsabilidad". El sindicato considera que "estas funciones requieren dedicación y deben contar con un reconocimiento adecuado".

El sindicato "defiende también el impulso del teletrabajo para aquellas reuniones de coordinación entre docentes que no requieran necesariamente su presencia física en el centro, especialmente cuando se trate de encuentros que puedan desarrollarse de forma telemática sin afectar al funcionamiento de los centros". Esta medida permitiría optimizar el tiempo del profesorado y facilitar la conciliación de su vida laboral y personal. Reclama también que los docentes puedan disponer de días de libre disposición en las mismas condiciones que el resto del personal funcionario.

UGT considera que el profesorado "no puede seguir teniendo un tratamiento diferente y reclama que esta reivindicación forme parte de la negociación con la Consejería de Educación". La reducción de las ratios de alumnado constituye otra de las prioridades para UGT. Actualmente, la ratio máxima se sitúa en 25 alumnos por aula en Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y 30 en Bachillerato.

El sindicato considera que estas cifras "continúan siendo demasiado elevadas y reclama una reducción progresiva que permita una atención más individualizada y facilite el trabajo del profesorado. UGT reclama además mayor estabilidad para el profesorado interino". Además considera necesario seguir reduciendo la temporalidad y mejorar las condiciones de contratación para que estos docentes puedan desarrollar su labor con mayor estabilidad y planificación.

En este sentido, UGT seguirá reclamando a la Consejería de Educación que el personal interino se incorpore a los centros en las mismas fechas que sus compañeros y compañeras funcionarios de carrera, y no el día anterior al inicio del curso. Para el sindicato, "todo el profesorado debe disponer del mismo tiempo para conocer el centro, organizar su trabajo y preparar adecuadamente el curso".

COBRO DEL VERANO

UGT mantiene "su reivindicación del cobro del verano para el profesorado interino que cumpla los requisitos establecidos, así como la necesidad de avanzar hacia una nueva regulación de las listas de interinidad que aporte mayor estabilidad y mejores condiciones. La climatización de los centros educativos es otra de las cuestiones que el sindicato considera imprescindible abordar".

Además reclama actuaciones que permitan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura durante todo el curso y considera que la Consejería de Educación debería haber aprovechado los periodos no lectivos para acometer las obras, reformas y mejoras necesarias en los edificios. El sindicato considera que el alumnado y el profesorado no pueden seguir soportando temperaturas inadecuadas en las aulas y reclama que estas actuaciones no vuelvan a aplazarse.

UGT reclama también un refuerzo de las plantillas para responder a las necesidades actuales. El sindicato considera necesario incrementar los recursos de personal docente y no docente, incluyendo administrativos, conserjes y bedeles, así como reforzar la presencia de profesionales especializados como enfermeras escolares, psicólogos, Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y Auxiliares Técnicos Educativos Infantiles (ATEIs). Otra de las reivindicaciones que UGT traslada al inicio del nuevo curso es la reducción de la carga burocrática que soporta el profesorado.

El sindicato considera que los docentes deben dedicar su tiempo principalmente a la enseñanza y a la atención del alumnado, y no a una acumulación de tareas administrativas que resta tiempo a su labor educativa. En materia de Formación Profesional, UGT reclama que se avance en la puesta en funcionamiento de los centros integrados previstos en Calahorra y Lardero. El sindicato considera necesario impulsar estos proyectos para ampliar y mejorar la oferta de Formación Profesional pública en La Rioja.

UGT mantiene asimismo su reivindicación para extender la educación pública de 0 a 3 años a los centros públicos de La Rioja, con la creación de plazas suficientes en esta etapa educativa. UGT exige también mayor transparencia en las comisiones de servicio y reclama procesos selectivos más ágiles y sencillos, que eviten cargas innecesarias para quienes participan en los procedimientos de acceso a la función pública docente.

El sindicato defiende además que determinadas tareas puedan realizarse mediante teletrabajo cuando no sea necesaria la presencia física en el centro, especialmente en reuniones de coordinación y determinadas actividades de organización. En materia retributiva, UGT continúa reclamando justicia salarial para el profesorado y la creación de un complemento específico para los maestros y profesores de Formación Profesional que permanecen fuera del subgrupo A1.

UGT considera que el inicio del curso escolar debe servir para abrir una negociación real con la Consejería de Educación y avanzar en la mejora de las condiciones laborales del profesorado. "Mejorar las condiciones laborales del profesorado es también mejorar la educación pública y la atención que recibe el alumnado riojano", ha concluido.