UGT La Rioja reclama "responsabilidad" a la patronal ante la situación de la negociación colectiva

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo en la comparecencia de prensa para analizar la actualidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha reclamado "responsabilidad" a la patronal regional, que ha extendido también a la CEOE, en relación a la situación de la negociación colectiva. "No tiene ningún sentido que haya convenios caducados" en la región, citando por ejemplo el del transporte o el de hostelería.

Ha afirmado, en un desayuno informativo, que "en un momento de crecimiento récord, beneficios millonarios por parte de las empresas en muchos sectores, sector financiero, sector hotelero, actividades relacionadas con el turismo, sector energético, sector de la distribución, queremos que se reparta la riqueza que se genera en nuestro país, entre aquellos que la hacen posible".

Ante ello, ha insistido en pedir "responsabilidad" a la patronal, ya que "este finaliza el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y no tenemos interlocución y ni siquiera se quieren sentar a la mesa de negociación".

Izquierdo ha lamentado que "no es posible que no tengamos un marco regulatorio para toda la negociación colectiva", porque "puede haber dificultades, pero no tiene ninguna justificación que haya convenios como el transporte, que llevan 10 años caducado", o que "la patronal hostelera en nuestra región no se quiera sentar a la mesa de negociación".

Para el líder de UGT "no tiene ninguna justificación con el peso que tienen algunos sectores como el agropecuario, como el de champiñón, como el sector vinícola, que no tengamos un marco regulatorio para este año algo que para él "es una cuestión de voluntad". De no tener responsabilidad la patronal "se espera un otoño caliente", ha afirmado.

Por otra parte, el secretario general de UGT ha señalado que la legislatura, aquí en La Rioja, "está acabada". "Hay que aprobar los presupuestos para el año que viene, que supongo serán continuistas, como así lo trasladó el presidente en el Debate del estado de la región, pero salvo algunos anuncios ya conocidos, todos los partidos están pensando en las elecciones del próximo año".

Con respecto a ello, ha anunciado que "nos vamos a poner en contacto con todos los partidos políticos, a excepción de Vox -que día tras día, por ejemplo, no insulta desde el Parlamento, pues no tenemos nada de que hablar", para conocer sus programas, para conocer sus propuestas, para que escuchen nuestras reivindicaciones, y para que de una vez por todas respondan a los problemas reales de la gente, en especial de la población trabajadora".

Precisamente, preguntado por la hipótesis de que Vox fuera la llave del Gobierno de La Rioja, Izquierdo ha manifestado que como en día dijo el propio presidente riojano, Gonzalo Capellán, que "no va a condicionar sus políticas por un partido como Vox".

SINIESTRALIDAD LABORAL

En su intervención, Izquierdo se ha mostrado preocupado por la siniestralidad laboral, ya que en lo que va de año han perdido la vida tres personas trabajadoras en nuestra región, pero, además, "estamos observando en los últimos años un repunte de los accidentes graves, 24 hasta junio".

Para el líder de UGT "tenemos cifras de sinestralidad en nuestra región, a mi juicio, insoportables". "La estrategia de seguridad y salud que firmamos con el Gobierno de La Rioja, con la patronal y con el otro sindicato, está cumpliendo sus objetivos en parte, pero en otra parte evidentemente no".

Izquierdo ha manifestado que "sigue faltando cultura preventiva en las empresas que era uno de los principales objetivos de la estrategia", si bien "reconocemos que la figura de los delegados territoriales de prevención está permitiendo mejorar con recomendaciones la situación en materia preventiva en muchas empresas, especialmente donde no existe representación, pero en ocasiones vemos incumplimientos flagrantes por parte de las empresas". Ante ello, ha anunciado que "nos vamos a seguir movilizando con esta cuestión".

Ha añadido que "necesitamos una nueva Ley de prevención de riesgos laborales, que tiene 30 años en vigor, y así se lo hemos trasladado al Ministerio", por lo que "queremos que de una vez por todas vaya al Consejo de Ministros ese acuerdo con UGT y Comisiones Obreras, se traslade, como digo, al Congreso de los Diputados y se ponga en marcha una ley que necesita adaptarse a las nuevas formas de trabajo". También ha alertado de los problemas de salud mental que "seguimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras en nuestro país".

No ha obviado en su intervención, que ante los casi 12.000 parados de la región, hace falta "políticas activas de empleo, políticas de orientación, de formación, de recualificación, pero sobre todo de recolocación".

"PASOS" EN INDUSTRIA

En materia de industria, ha reconocido que "hemos dado pasos adelante en los últimos meses, ya que firmamos un plan de desarrollo industrial con el gobierno, 2026-2028, y además, hemos acabamos también de participar en la elaboración del Plan de Talento que tiene que permitir que los jóvenes riojanos sigan en nuestra comunidad autónoma y sobre todo retener ese talento y también atraer, por distintos motivos, motivos ha tenido que salir fuera de nuestra región".

Izquierdo, ha apuntado, que "es momento de que el Observatorio Industrial funcione, de que veamos si esas acciones que tenemos que desarrollar en los próximos años están funcionando, y si realmente esos sectores estratégicos como el metalgráfico, como el vinícola, como el agroalimentario, son capaces de generar empleo estable y de calidad".

"PREOCUPADO" POR INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Por otra parte, Izquierdo se ha mostrado especialmente "preocupado" por la situación de las infraestructuras riojanas, ya que "ha sido una legislatura perdida". "Desde UGT llevamos meses, incluso años, reclamando una actualización del Pacto por las infraestructuras, que es del año 2018, para que seamos una sola voz gobierne quien gobierne", ha añadido.

Sus demandas pasan por "potenciar el aeropuerto de Logroño, favorecer que tengamos un ferrocarril del siglo XXI con mejor trazado, con mejor material rodante, con nuevas infraestructuras, y sobre todo, en relación al transporte por carretera, cuando se va a liberar la AP-68, aún no está finalizada la Ronda Sur, ni tenemos financiación, ni siquiera concreción, de cuáles deben ser los enlaces, tanto en Ríoja Baja como en Ríoja Alta".

Además, el secretario general de UGT ha indicado que hay una "preocupación de toda la sociedad, es la relacionada con la vivienda", porque "tenemos que atender la demanda creciente de vivienda". "Es cierto que se han dado pasos en esta legislatura, es cierto que se ha promovido vivienda de protección oficial, pero yo creo francamente que se puede hacer mucho mejor".

"La vivienda de protección oficial es insuficiente, la vivienda social y de alquiler es insuficiente y por supuesto hay que poner límite a los precios", ha afirmado Izquierdo.

Para concluir, el líder de UGT ha señalado que la situación del Consejo Económico y Social "es inaceptable". "No es posible que el presidente esté en funciones desde hace dos años; no es posible que hayamos nombrado a los consejeros las organizaciones; y a mí me parece que es una cuestión de falta de voluntad", ha finalizado.