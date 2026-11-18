Encuentro entre el PSOE y UGT - PSOE

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, ha trasladado hoy, tras un encuentro con el Partido Socialista, la necesidad de que las "conquistas" alcanzadas se preserven tras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Izquierdo, en un encuentro con los medios de comunicación tras reunirse con responsables del PSOE en La Rioja, entre ellos su secretario general, Javier García, ha visto "imprescindible proteger los derechos de la clase trabajadora".

Ha resaltado la necesidad de un "reparto de la riqueza que se está generando hoy a través del incremento de los salarios" y, por eso, ha hecho un llamamiento a la patronal riojana "a ser responsable en las mesas de negociación".

Ha compartido la necesidad de reforzar los servicios públicos; y no ha compartido la fiscalidad que se está aplicando en La Rioja por parte del Gobierno regional.

Se ha referido al acuerdo con el Gobierno central del sistema público de pensiones, actualizándolo conforme al IPC; y ha considerado que "estas conquistas y estos derechos hay que preservarlos", siendo ésta su "exigencia a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre".

García ha defendido el sindicalismo "en un contexto electoral en el que estamos viendo cómo partidos que, hasta hoy, parecían civilizados los insultan y criminalizan", proclamando que "defender a los sindicatos es defender la constitución española y la democracia".

"España ha crecido como nadie, locomotora de Europa en crecimiento económico, pero los socialistas no defendemos solo el crecimiento económico, defendemos que ese crecimiento se reparta con equidad", ha clamado.